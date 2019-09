Le migliori ricette per scrub labbra naturali da fare in casa

editato in: da

Non contano solo le parole: le tue labbra inviano continuamente un messaggio a chiunque le osservi e ti ascolti. Un messaggio di cura, di sensualità o di attenzione per i dettagli. Tutte le donne sanno che la seduzione parte da labbra perfette che tirano i baci.

In questa guida vi porteremo nel mondo degli scrub per le labbra, così da aiutarvi a effettuare una scelta più consapevole e adatta alle esigenze specifiche della vostra bocca, che è unica e merita attenzioni particolari. Abbiamo messo a punto una serie di ricette naturali facilissime che si possono preparare anche in casa, così da avere sempre la propria dose di scrub esfoliante.

Scrub labbra naturali: 5 ricette

Scrub labbra banana e zucchero . Stiamo parlando di uno scrub ricco e altamente nutriente che, al tempo stesso, non sfrutta oli e dunque si adatta bene anche alle pelli più grasse. Hai bisogno di: 1 banana, 3 cucchiai di zucchero semolato, ¼ di cucchiaino di estratto di vaniglia. Schiaccia e amalgama bene tutti gli ingredienti in una miscela ben omogenea, applica il composto sulle labbra e massaggia delicatamente. Risciacqua poi con acqua tiepida abbondante. La preparazione tende a durare poche ore, dunque si consiglia di condividerla con le amiche!

Scrub labbra menta e zucchero . Delicata miscela esfoliante pensata per esfoliare e tonificare la pelle delle labbra, lasciando un effetto morbido e rimpolpato. Mescola ½ cucchiaio di zucchero a velo, ½ cucchiaio di olio di jojoba o di oliva, 1-3 gocce di olio di menta piperita o vaniglia. Gira bene gli ingredienti fino ad ottenere un composto ben amalgamato, e dunque applica sulle labbra e massaggia delicatamente per un paio di minuti prima del risciacquo.

Scrub labbra bicarbonato e miele . Per un effetto nutriente e fresco, unisci 1 cucchiaino di miele a 1 di bicarbonato di sodio, mescola con qualche goccia di olio d'oliva e ottieni uno scrub denso da applicare alle labbra. Lascia in posa qualche minuto prima di risciacquare.

Scrub labbra lavanda e grani di sale . Lascia un delicato profumo sulle labbra e dona al tempo stesso un'invidiabile lucentezza: mescola ½ tazza di grani di sale grosso con 1/3 di tazza di olio di jojoba, mandorle tritate o cocco, 1 cucchiaio di lavanda secca e 15 gocce di olio essenziale di lavanda. Questa miscela a base di sale tende a conservarsi a lungo se tenuta in una dispensa asciutta e lontana da fonti di calore, e può essere riutilizzata per i mesi a venire.

Scrub labbra zucchero e olio. Anche questo scrub tende a conservarsi a lungo vista la presenza dell'olio. Hai bisogno di 4 cucchiai di zucchero, 2 di olio di oliva e 15-20 gocce del tuo olio essenziale preferito. Mescola tutto in un vasetto richiudibile e applica generosamente sulle labbra per poi risciacquare con acqua tiepida. È lo scrub perfetto per labbra screpolate e per rimuovere le pellicine e può essere conservato a lungo.

Le esperte di bellezza consigliano di effettuare al massimo uno scrub labbra alla settimana, assicurandosi di trovare la formula adatta ai bisogni della propria pelle. Assicuratevi di utilizzare ingredienti naturali per massimizzare i benefici di questo straordinario complemento alla vostra beauty routine e di chiudere l’operazione con l’applicazione di un burro idratante.