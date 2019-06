5 prodotti low cost fai da te per prepararti all’estate

editato in: da

L’estate è alle porte ed è ora di iniziare coi preparativi per avere una pelle bellissima e superare la prova costume. Non dovrai però acquistare prodotti costosi perché oggi ti parlerò di 5 trattamenti casalinghi low cost per preparare la pelle all’estate, rendere i capelli più forti e svolgere un’azione anticellulite. Pronta? Allora partiamo subito!

Prepara la tua pelle all’abbronzatura

Per una tintarella da invidia, che duri a lungo e che non danneggi la pelle, occorre prepararsi in anticipo, seguendo alcuni semplici step. Ti basterà fare uno scrub una volta alla settimana con 2 semplici ingredienti: zucchero di canna o sale grosso e miele.

Mescolali tra di loro sino ad ottenere un composto omogeneo, spalmalo sulla pelle del corpo, insistendo sulle zone più ruvide come ginocchia o gomiti. Massaggia in maniera circolare per qualche minuto e poi risciacqua. Al termine stendi un velo di crema idratante ed il gioco è fatto.

Ma non è tutto: per risultati davvero invidiabili, prepara in casa un frullato ricco di vitamina A da bere a merenda, a metà mattina o a colazione. Gli ingredienti sono pochi e tutti buonissimi: carote, albicocche e, se ti piace, un po’ di melone.

Viso, labbra e capelli al top

Lo scrub corpo fai da te di cui ti ho parlato prima va benissimo per la pelle del corpo, ma potrebbe risultare aggressivo su labbra e viso. Per esfoliare delicatamente queste zone e prepararle all’abbronzatura è meglio usare un prodotto a base di zucchero bianco (più fine e delicato) e miele.

Anche in questo caso dovrai eseguire questo trattamento una volta alla settimana. Se hai la pelle molto grassa e impura, puoi aumentare a 2, ma non di più.

I capelli, invece, vanno trattati a parte per fortificarli in vista della salsedine, della brezza e del sole che tendono a rovinarli. Puoi scegliere tra diverse soluzioni, tutte da applicare al posto del consueto balsamo:

Olio di semi di lino

Maschera con un tuorlo d’uovo, olio di oliva e qualche granello di sale

Olio di mandorle da aggiungere allo shampoo

Questi 3 trattamenti sono tutti molto validi per aiutarti a rendere i capelli più forti in vista delle vacanze. Non dimenticare però che sono tutti molto grassi: quindi dovrai sciacquare con cura e utilizzarli solo una volta alla settimana, per evitare di ungere eccessivamente la chioma.

Impacco anticellulite per superare la prova costume

Infine eccoci arrivati ad uno dei punti dolenti della prova costume: gli inestetismi da cellulite. Se sei tra le fortunate che non hanno questo problema, non hai di che preoccuparti, ma se invece fai parte delle donne che lottano contro la pelle a buccia d’arancia, ecco due proposte per altrettanti trattamenti anticellulite casalinghi e low cost.

Argilla: non costa molto e puoi comprarla comodamente online o nelle erboristerie. Mescolandola all’acqua nelle quantità indicate sulla confezione, otterrai un trattamento a base di fango che ti aiuterà a rendere la pelle più levigata. Da eseguire 2 volte alla settimana per il primo mese, 1 volta alla settimana per i successivi.

Fondi di caffè: una ricetta che coniuga l’efficacia dei fondi del caffè con l’esigenza del risparmio e del riciclo. Ti basterà una tazza di fondi e un paio di cucchiai di olio di oliva per creare una crema anticellulite low cost e naturale.

Dopo averla spalmata sulle zone da trattare, ricopri con della pellicola trasparente e lascia in posa 30-40 minuti. Quindi risciacqua e ripeti il trattamento 1 o 2 volte la settimana.