I miei 5 prodotti beauty preferiti di aprile: skincare e makeup per illuminare la pelle in vista dell’estate

editato in: da

Tra i miei prodotti preferiti di aprile non possono mancare quelli dedicati alla skincare ma anche al makeup. La pelle deve prepararsi alla bella stagione, via prodotti troppo pesanti, sia per quanto riguarda le creme che per il trucco. La pelle si fa fresca e radiosa grazie alla bava di lumaca e al contorno occhi anti occhiaie, un tocco di fondotinta e correttore due in uno per una base viso leggera ed uniforme, una sistemata alle sopracciglia per renderle folte ma naturali ed un rossetto a lunga tenuta, a prova di mascherina. Curiosi di scoprire i miei 5 prodotti preferiti del mese?

Veralab Estetista Cinica Zero Blue crema contorno occhi

Di creme contorno occhi ne ho provate tante per cercare di ridurre le mie occhiaie da vampira che mi ritrovo da quando sono adolescente. Ebbene, il miracolo non esiste, ma i giusti prodotti possono fare la differenza. Innanzitutto è bene capire che se non ci si alimenta correttamente e se non si dorme un quantitativo sufficiente di ore, le occhiaie saranno sempre lì, in bella vista. Ecco, io su queste due cose sono un po’ carente, specie sul dormire, allora mi riempio il contorno occhi di sieri e creme.

Nei miei continui test sono incappata nella crema contorno occhi antiocchiaie Veralab Zero Blue, dell’amatissima Estetista Cinica (che adoro) che sto usando con grande soddisfazione. No, non vi ritroverete magicamente con il contorno occhi di quando avevate 6 anni e ciò che mi piace del brand è che non fa promesse che non può mantenere. Promette però di ridurre la pigmentazione dell’occhiaia, rendendola meno prepotente e, nel mio caso, meno rossa e violacea. Se poi il tutto viene accompagnato da un massaggio per ripristinare la circolazione della zona, il contorno occhi risulta davvero schiarito e meno pesto. Si assorbe facilmente ma consente di eseguire un leggero massaggio per favorire il microcircolo, grazie anche all’estratto di semi di quinoa, con acido ialuronico ad azione idratante.

Dermorevita bava di lumaca pura biologica

Sì, avete letto bene: bava di lumaca. Mi sono fatta convincere a provarla dalla mia bioprofumeria di fiducia, perché l’dea di spalmarmi della bava di lumaca in faccia non è che mi allettasse poi molto, ma mi si descrivevano effetti così miracolosi che ho ceduto. È già la terza confezione di bava di lumaca pura biologica Dermorevita che ricompro. È un prodotto liquido e trasparente, tendente al giallino, per alcuni inodore per me ha un sentore di sottaceti, ma l’effetto che ha sulla pelle ha dell’incredibile.

Illuminante, aiuta a minimizzare i pori e a mantenere la pelle pulita, con una riduzione evidente dei punti neri. La grana della pelle è molto più liscia e compatta ma, soprattutto, schiarisce molto le macchie sul viso, che siano dovute al sole o a segni di acne, così come attenua notevolmente le rughe. Se non mi credete vi passo il contatto di tutte le mie amiche a cui l’ho fatta comprare. Uso la bava di lumaca la sera come vero e proprio trattamento prima della crema, picchiettandola su tutto il viso, mentre al mattino potenzio un altro siero miscelandolo con 4/5 gocce.

Dermorevita Bava di lumaca pura biologica Dermorevita Bava di Lumaca pura biologica è un elisir di bellezza per la pelle, dal potente effetto antiage, antirughe, tonificante e cicatrizzante dei tessuti. Da usare pura o miscelare ad altri sieri o creme per potenziarli.

Mesauda Magic Wand Foundation & Concealer fondotinta e correttore multiuso

Se il 2020 fosse un fondotinta sarebbe il Mesauda Magic Wand Foundation & Concealer, e forse anche il 2021. Sì perché da quando è uscito l’ho usato costantemente, ogni giorno, ogni volta che mi sono truccata. E nonostante questo, da ottobre l’ho terminato ad aprile, ben 6 mesi per un prodotto utilizzato quasi quotidianamente! Mi piace perché è adatto alla mia pelle mista, sia nei periodi in cui si unge maggiormente perché non mi fa lucidare, sia per quando presenta zone più secche, perché non le segna e non le mette in evidenza.

Ottimo anche per coprire occhiaie leggere o, nel mio caso, dopo aver utilizzato un correttore più aranciato per neutralizzarne il tono violaceo bluastro. La texture è morbida e si stende perfettamente con le dita, con il pennello o con una spugnetta, sia asciutta che umida (quest’ultimo è il mio personale metodo di applicazione preferito). È modulabile, quindi potete applicarne pochissimo, giusto per rinfrescare e uniformare l’incarnato minimizzando le discromie, o potete applicarne in maggiore quantità, per un effetto coprente ma senza che il prodotto si veda troppo sul viso. Lo ricomprerò? Decisamente sì.

Mesauda Milano Magic Wand foundation & concealer Un fondotinta e un correttore tutto in uno: è Magic Wand di Mesauda Milano, dalla coprenza modulabile per un effetto estremamente naturale o più costruito. Adatto a tutti i tipi di pelle, non secca e non unge.

We Makeup Ever rossetti liquidi

I rossetti liquidi sono forse la mia categoria di rossetti preferiti tra tutti. Li applichi e, in teoria, non ci pensi più. Dico in teoria perché non è così con tutti i rossetti liquidi purtroppo, bisogna trovare formule di cui fidarsi. Ecco, io dei rossetti liquidi We Makeup Ever Liquid Lipstick mi fido, perché so che non mi tradiranno sbavando sul più bello e regalandomi dei baffi colorati. La formula è abbastanza cremosa, non secca particolarmente le labbra e non dà un effetto cartapesta. È vero che non ho le labbra così piene di segni e solchi, ma quelli che ci sono non sono messi in evidenza, anzi.

Vogliamo poi parlare dei colori? Sessantotto. Sì avete letto bene, 68. Ce n’è per tutti i gusti e soprattutto tutti gli incarnati, dai più chiari ai più scuri, dai sottotoni caldi a quelli rosati o neutri. Se seguite l’armocromia, ce n’è per tutte le stagioni. Esistono anche colori più particolari come blu, nero, giallo limone, verde menta o tanti altri, perché i rossetti liquidi Ever si possono utilizzare anche sugli occhi, come base per ombretto o direttamente come eyeliner. Io per applicarli al meglio e farli durare più a lungo scarico la maggior parte del prodotto dal pennellino poi procedo stendendo il colore prima al centro e poi spostandomi sui bordi, per delineare perfettamente le labbra.

L’Oreal Unbelievabrow Micro Tatouage pennarello sopracciglia

Parliamoci chiaro, ho delle sopracciglia sfigate. O meglio, avevo delle splendide sopracciglia ad ala di gabbiano quando ero piccola, anche chiamate affettuosamente monociglio. Ovviamente lo odiavo e me ne vergognavo, quindi complici i miei 12 anni e le riviste da teenager in edicola, la pinzetta è diventata la mia migliore amica. Togli oggi togli domani, completamente senza cognizione di causa, ho detto addio al mio splendido monociglio per dar spazio a delle orribili sopracciglia ad uncino. Me ne pento molto, ma ormai ciò che è stato è stato. Ho provato qualsiasi siero per farle ricrescere e non le tolgo più da anni, ma niente.

Ecco quindi che, se voglio fingere di averle belle e folte, devo obbligatoriamente ridisegnare e ridefinire le sopracciglia e negli anni ho provato veramente tanti prodotti. Ombretti, pomate, mascara, eyeliner e pennarelli, ogni prodotto ha i suoi pro e i suoi contro, ma L’Oréal Unbelievabrow Micro Tatuage mi ha davvero stupita in positivo. È un pennarello sopracciglia con 3 punte leggermente oblique, per simulare l’effetto del pelo. Devo dire che si riescono a creare come dei piccoli peli e l’effetto è davvero naturale e soprattutto veloce, molto più di quando utilizzo le pomate con il pennellino.

Tra l’altro solitamente questi prodotti tendono a sbiadire dopo poco dalla pelle (eh sì, case cosmetiche, questi prodotti li applichiamo anche sulla pelle perché se avessimo i peli non avremmo bisogno di usarli, no?) Mentre questo rimane lì per diverse ore, nonostante nella zona delle sopracciglia io tenda a lucidarmi facilmente. Anche il colore si mantiene nel tempo, senza virare come spesso accade a tonalità grigie o verdognole.

L'Oréal Paris Unbelievabrow Micro Tatouage L'Oréal Paris Unbelievabrow Micro Tatouage è un pennarello sopracciglia disponibile in 6 tonalità per adattarsi al colore di tutti i peli e capelli. Le sue particolari tre punte oblique rendono l'applicazione del prodotto facile e veloce, garantendo un risultato naturale, quasi come un trattamento microblading, riuscendo a ridisegnare i peli delle sopracciglia. La durata è elevata, fino a 48h e l'applicazione scorrevole, senza che la formula si secchi con il tempo.