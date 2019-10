4 rimedi naturali e facili per far crescere i capelli più velocemente

editato in: da

Lo chiamano il periodo delle castagne, perché, proprio come quei frutti che cadono dagli alberi, anche i capelli sembrano, con il cambio di stagione, essere più propensi alla caduta. Credenza popolare o meno, esistono dei periodi dell’anno in cui sentiamo i capelli più deboli e fragili e ci sembra di perderne di più. Che sia l’adattamento alle nuove temperature, che sia l’alimentazione che cambia o periodi di stress, tra rientro a scuola, al lavoro e poi Natale e le festività, che spesso sono motivo di frenesia e lavoro triplicato, in alcuni momenti dell’anno vorremmo poter far qualcosa per avere capelli più belli, sani ed in forma. Ma ci sono dei metodi naturali ed efficaci per aiutare i capelli a crescere più velocemente, forti e sani? Ve ne sveliamo qualcuno!

Spuntare i capelli regolarmente aiuta a farli crescere meglio e più velocemente

Prima di tutto, per far crescere i capelli più velocemente e sani… è necessario prendersene cura! Serve anche costanza ed un po’ di pazienza, perché non esistono metodi miracolosi per far ricrescere i capelli dopo un taglio sbagliato, a meno che non decidiate di farvi montare delle extensions.

Anche se può sembrarvi strano, spuntare regolarmente i capelli aiuta a farli crescere più velocemente. Perché? Perché, soprattutto nel caso di capelli tinti o decolorati ma anche per chi utilizza spesso phon, piastra e ferro, le punte tendono a danneggiarsi più velocemente e quindi a spezzarsi. Ecco allora che i capelli sì crescono, ma si spezzano in punta, vanificando tutti i centimetri acquistati con fatica. Questo è il motivo principale per cui spesso sentiamo dire “non mi crescono più i capelli!”. Spesso e volentieri è meglio spuntare i capelli anche solo di un cm ogni 2/3 mesi e, considerando che crescono circa 1cm al mese, quelli guadagnati sarebbero comunque 1 o 2, nonostante il taglio. Tutto dipende poi dallo stato iniziale dei vostri capelli, ma che senso ha farli crescere lunghi se sono sciupati e si spezzano?

Assumere integratori naturali e vitamine può essere un valido aiuto dall’interno

Anche assumere un buon integratore a base di vitamine e minerali può essere un’ottima idea per aiutarsi nel velocizzare la crescita dei capelli e, soprattutto, evitare che cadano o che si indeboliscano. Ne esistono tanti in commercio, specifici per unghie e capelli, così come caramelle e vitamine da masticare durante il giorno, quasi senza accorgersene. Tra gli ingredienti più efficaci troviamo il selenio, il miglio, la biotina, zinco, ferro, vitamine A, B, C ed E. Meglio controllare la lista degli ingredienti per vedere che siano sostanze pure e tutti estratti naturali, senza aggiunte strane e possibilmente senza zucchero. Inoltre, quasi sempre gli integratori per capelli sono ottimi anche per la salute di pelle ed unghie, così con un solo colpo noterete un miglioramento generale.

Per quanto riguarda l’assunzione, sarebbe meglio che fosse ciclica, in modo da non abituarsi troppo al loro utilizzo. Il periodo di transizione tra una stagione e l’altra è il migliore, ecco quindi che si può iniziare poco prima dell’arrivo dell’autunno e del calo di temperature, proseguire per 2/3 mesi e poi interrompere, per riprendere con l’arrivo del primo caldo.

Riattivare la circolazione con massaggi a base di oli essenziali

Un altro metodo efficace per far crescere i capelli più velocemente con rimedi naturali è quello di stimolare il cuoio capelluto tramite massaggio. Farlo è davvero semplice e bastano pochi ingredienti per dare una sferzata di energia e tono alla nostra chioma. Per effettuare il massaggio servitevi di un olio vettore, come ad esempio di cocco, ottimo per i capelli, o olio di ricino, di oliva o di germe di grano, a cui aggiungere qualche goccia di olio essenziale. I più adatti per questo scopo sono quello di rosmarino e di tea tree, stimolanti, antibatterici e purificanti, olio di camomilla lenivito, di lavanda e di salvia dall’azione antisettica. La quantità da usare è minima, per evitare irritazioni, bastano poche gocce per un paio di cucchiai d’olio.

Si procede con movimenti lenti ed una leggera pressione, meglio non essere troppo veloci per non rischiare di irritare la cute e strappare qualche capello. Bastano cinque minuti, la sera prima di andare a dormire se al mattino ci faremo lo shampoo o direttamente prima di lavarli. Il massaggio, infatti, va praticato a capelli asciutti, partendo dall’attaccatura frontale dei capelli e spostandosi indietro fino alla nuca, senza scordare nessuna zona.

Nutrirli ed idratarli con impacchi pre-shampoo per mantenerli morbidi e sani

Un’altra buona regola da mettere in pratica regolarmente è quella di procedere con impacchi pre-shampoo, per ammorbidirli, idratarli e rimpolparli. Prepararli a casa è davvero semplice e bastano pochi ingredienti, reperibili anche in cucina. L’olio di oliva, ad esempio, è estremamente nutriente ed ammorbidente, ed unito al miele, dall’azione idratante ed antibatterica, costituisce un perfetto impacco da applicare prima di eseguire lo shampoo e lasciare in posa per almeno una mezz’ora. Anche olio di cocco, di ricino, di germe di grano, di jojoba sono l’ideale, da unire ad oli essenziali profumati o, come citato sopra, dalle proprietà anticaduta e fortificanti. E per le più temerarie… anche l’uovo è un vero toccasana!

La credenza popolare: lo sapevate che, secondo le credenze popolari, bisognerebbe far riferimento al calendario lunare per tagliare i capelli? Possibilmente scegliendo i giorni di luna crescente in vergine, per una crescita più veloce, o luna crescente in leone per capelli più forti.