Wuhan è libera

Settantasei giorni, 1824 ore, quasi undici settimane, due mesi e mezzo.

Tanto è durato l’isolamento della città di Wuhan dal resto del mondo.

Eppure alla mezzanotte dell’otto aprile 2020 la città è stata riaperta.

La gioia è esplosa insieme ad un tripudio di luci che hanno baciato palazzi macchine e persone

Io mi ricordo esattamente dove ero nel momento in cui i vari tg hanno cominciato a trasmettere le immagini della città blindata, come accade per ogni evento che colpisce profondamente.

Come per l’11 settembre 2001.

Eppure alla mezzanotte dell’otto aprile 2020 la città è stata riaperta.

Mi ricordo la città vuota, mutilata e muta.

Quelle tute bianche, quelle mascherine, quelle vite spezzate da un mostro invisibile

mi ricordo di un uomo morto per la strada, l’immagine ha fatto il giro del mondo

a dimostrare ancora una volta di più che si muore da soli

ma non così, non per la strada

ed invece sì la morte porta un nuovo nome: Coronavirus

così abbiamo imparato a conoscerlo ad associarlo ad un nome, ma non ad un viso

E mentre il virus avanza la vita si ferma il mondo guarda la città vuota

la città morta

Eppure alla mezzanotte dell’otto aprile 2020 la città è stata riaperta

Hanno razionato la vita

ed hanno ucciso la morte

perché il virus non cammina se non attraverso noi

2500 morti ufficiali più di 10.000 ufficiosi

tombe mute urne senza nome dolore senza fine

mai più sorrisi mai più abbracci hanno detto

e l’Italia tremava affacciata e in attesa

e pensava no, a noi non capiterà così

noi siamo più forti

noi continueremo a vivere

perché no l’Italia non si ferma

L’Italia va avanti

Si muore in Cina ma non da noi

e quanti ne muoiono guarda non si fermano più

non ce la faranno mai

Eppure alla mezzanotte dell’otto aprile 2020 la città è stata riaperta

allora il mostro si è mangiato Bergamo

ha ucciso la generazione che più ha dato e sofferto

si è mangiata Vo Codogno Milano

è scappata al sud insieme ai lavoratori e agli studenti fuori sede

ha ballato sulla solitudine dei cadaveri

e l’Italia è tornata una

dove non ha potuto la vita

ha potuto la morte

perché ci hanno insegnato così

la sofferenza non è mai abbastanza come la felicità

crescono di pari passo

come a Wuhan dove si moriva per strada e a mezzanotte dell’otto aprile 2020 la città è stata riaperta

il mostro ha perso la prima battaglia

ricordando a tutti che “sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, ma i leoni rimangono leoni ed i cani rimangono cani”

Arriverà l’otto aprile 2020 anche per noi.

E porterà pance

e porterà baci

e porterà abbracci

E noi vinceremo la guerra.

Perché alla fine la vita

fa quello che le hanno insegnato

Vince sempre.