Wanda e Jamal, nonna e nipote “per sbaglio”: una bella favola di Natale

Ci sono storie che meritano di essere raccontate, specie a Natale. Perché fanno bene al cuore e rappresentano un esempio di come il mondo potrebbe essere un posto migliore se tutti facessimo la nostra parte in termini di predisposizione al prossimo e accoglienza.

La storia che sta commuovendo gli Stati Uniti ormai da anni è quella di Jamal Hinton e Wanda Dench, le cui vite si sono incrociate per via di una fatalità: un messaggio mandato per errore dal quale però è nata una splendida amicizia e un legame che ha dato vita a una tradizione di famiglia.

La bella storia di Jamal Hinton e Wanda Dench

Jamal e Wanda si sono conosciuti nel novembre del 2016 quando lei ha mandato accidentalmente a lui un messaggio destinato in realtà al nipote e invitandolo per la cena del Ringraziamento. Una volta chiarito il disguido (il nipote aveva cambiato numero), Jamal ha comunque chiesto ospitalità per cena, inizialmente scherzando. La risposta di Wanda, però, lo ha lasciato di stucco: “Certo che puoi venire. È ciò che fanno le nonne, accogliere tutti“, avrebbe risposto lei.

Così si sono incontrati e ha avuto inizio un bel rapporto che va avanti ancora oggi. “È stato totalmente inaspettato, ma lei è stata così dolce”, ha ammesso Jamal, che ha aggiunto: “Mi ha ricordato che ci sono ancora delle belle persone a questo mondo. Lei è una donna tenerissima e mi ha trasmesso delle sensazioni che mi hanno fatto sentire subito a casa”.

Da allora ogni giorno del Ringraziamento Jamal va a cena da Wanda e la sua famiglia, portando avanti quella che ormai è una bella tradizione. Lui le è stato vicino persino lo scorso anno, quando il marito di 42 anni è morto in aprile a causa del Covid.

A documentare il loro incontro e il loro affetto ogni anno una foto che Jamal pubblica sui suoi social, un promemoria un po’ per tutti del fatto che le belle cose succedono e che le persone dal cuore grande e disposte a dare amore esistono, se solo ci esponiamo un po’.

Jamal e Wanda, la loro storia su Netflix