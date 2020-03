Virus Gentilus, il virus della gentilezza, e quel bullo di Corona Virus

editato in: da

In questo momento così delicato, anche i bambini hanno paura. Il personaggio Virus Gentilus, il virus della gentilezza, presenta ai bambini quel bullo di Corona Virus, e cerca di rassicurarli: sorrisi, coccole e tempo creativo sono dei rimedi molto efficaci contro la paura!

Anche lavarsi le mani è molto importante! Un video rivolto ai bambini, ai genitori, agli insegnanti e agli educatori creato da Helga Dentale, docente per la formazione, esperta di linguaggio teatrale e linguaggi espressivi, ideatrice del Metodo Teatro in Gioco®

“Spero possa essere un piccolo contributo, in questo momento, per rassicurare un po’ i bambini e per creare un ponte fra gli insegnanti e i genitori, fra la scuola e la famiglia – ci ha detto Helga – Ho immaginato di utilizzare il personaggio di Virus Gentilus per proporre ai bambini anche delle semplici attività creative, in questi giorni senza scuola: potrebbe essere un modo per creare – a casa – storie, disegni, elaborati da condividere poi al ritorno in classe. Cerchiamo di permettere ai bambini di vivere questo tempo insolito, accompagnato da ansia e paura in modo sereno, divertente, giocoso. Proviamo a dirgli, ogni giorno: oggi cosa vogliamo fare di bello?”