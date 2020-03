Videopillole di scienza e kit didattici: il supporto di AIRC per famiglie e scuola

editato in: da

L’emergenza Coronavirus ha obbligato alla sospensione delle lezioni scolastiche in tutta Italia. Fondazione AIRC ha deciso di mettere a disposizione di studenti, genitori e insegnanti una serie di contenuti scientifici online utili per la didattica a distanza in attesa del ritorno in classe.

Molte sono le iniziative proposte da AIRC attraverso esperti di settore e personaggi famosi che spiegano con un linguaggio semplice argomenti scientifici.

Webinar

Programma di sessioni educative on line dedicato a diversi temi scientifici da approfondire con scienziati ed esperti di Fondazione AIRC: dalle regole della divulgazione scientifica, a vere e proprie lezioni di biologia, fino a sessioni specifiche su nutrizione e corretti stili di vita.

Videopillole di scienza

Come funziona una cellula? A cosa servono DNA e RNA? Cos’è un tumore? Aldo Giovanni e Giacomo, Stefania Rocca, Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Carla Signoris e Nicolas Vaporidis, spiegano con linguaggio semplice argomenti complessi come l’origine del cancro, le terapie necessarie per combatterlo e, in generale, il funzionamento del corpo umano.

Schede e kit didattici

Nella sezione dedicata alla scuola sono disponibili schede e kit didattici con percorsi multidisciplinari e materiale multimediale suddivisi in base ai diversi gradi d’istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado, con temi e strumenti didattici differenziati.

Per la scuola dell’infanzia sono disponibili percorsi formativi, attività ludico-ricreative e una lezione sul tema della sana alimentazione, in collaborazione con un esperto.

Per gli studenti più grandi, il kit didattico destinato alla secondaria di II grado, descrive con un adeguato livello di complessità cos’è il cancro, partendo dalle caratteristiche biologiche comuni a tutte le cellule tumorali, per scoprire come si comportano le cellule malate e quali sono le condizioni che ne favoriscono lo sviluppo.