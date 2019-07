Veterinario e cacciatore: possibile? Il caso

Vi ricordate di Cecil, il leone simbolo dello Zimbabwe abbattuto dal dentista-cacciatore del Minnesota?

Luciano Ponzetto è uno stimato veterinario di Caluso, provincia di Torino. Uno dei più bravi ed esperti del Basso Canavese, dicono. Oltre ad essere, dal 1999, direttore sanitario del canile locale.

Luciano è anche un cacciatore. E proprio questa sua passione l’ha portato al centro di una bufera social: alcune sue foto di caccia, peraltro vecchie di 5 anni, che lo ritraggono insieme alle sue prede, una in particolare accanto ad un leone abbattuto in Tanzania, sono state pubblicate online e hanno scatenato l’ira degli animalisti.

Le immagini sono state prontamente rimosse dal sito internet del club Safari Italian Chapter di Biella ma non è bastato ad arrestare la polemica. Scrivono gli animalisti

Ponzetto si difende sulla Stampa, soprattutto da chi ne chiede la radiazione dall’Albo:

Su internet sto leggendo di tutto. C’è chi mi vuole far investire con la macchina. Chi mi vuole sparare in fronte. Mi hanno cercato anche a casa. In Italia nessuno vieta a un veterinario di imbracciare un fucile e di cacciare

Anche L’Ordine dei veterinari difende Ponzetto e ha fatto sapere che non esiste norma che vieta la pratica venatoria ai suoi associati purché esercitata nel rispetto delle leggi vigenti a livello nazionale ed internazionale. Leggi che l’uomo ha sempre rispettato.

So bene di non aver fatto nulla di irregolare. Sono frastornato, mi trovo a dover rispondere di una fotografia vecchia di cinque anni. Adesso perfetti sconosciuti mettono in dubbio la mia professionalità, il mio lavoro e l’amore che ho sempre avuto per gli animali