Tania e Francesca tornano ad allenarsi. E questa è una notizia meravigliosa

Mogli, mamme, amiche, ma soprattutto campionesse:sono tornate ad allenarsi insieme e questa è una notizia meravigliosa.

Le sportive sono salite sul trampolino della piscina, per un tuffo sincronizzato, a due anni e mezzo di distanza dalla medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Rio e dalla decisione di fermarsi per un po’. Il sogno è quello di conquistare l’oro a Tokyo 2020, per celebrare al meglio la loro amicizia, ma anche la nascita di Ludovica e Maya, le loro bambine. Tania e Francesca infatti sono diventate mamme a pochi mesi di distanza.

Il 23 gennaio Tania Cagnotto ha dato alla luce la piccola Maya, nata dall’amore per Stefano Parolin, mentre poco prima, il 4 maggio, Francesca Dallapè aveva presentato al mondo la sua Ludovica, definita “la medaglia più bella”. Ora che sono mamme però le due sportive non hanno nessuna intenzione di mollare e, dopo un piccolo periodo di pausa, sono tornate ad allenarsi nella piscina del Lido di Bolzano, pronte a conquistare la prossima medaglia.

Con loro anche Maya, 10 mesi, e Ludovica, 17 mesi. “Oggi sincro in 4 con le nostre polpettine” ha scritto Tania, pubblicando su Instagram e Facebook una foto insieme alla sua migliore amica e compagna di tante vittorie. “Eccoci qui dopo il nostro allenamento con le nostre principesse…l’avventura ricomincia” ha commentato Francesca, felice di essere tornata sul trampolino.

Le sportive si sono allenate alla presenza di Giorgio Cagnotto, coordinatore tecnico delle squadre nazionali, Oscar Bertone, direttore tecnico della nazionale e Giuliana Aor, tecnico federale Giuliana. Un ritorno in vasca ricco di emozioni e aspettative, soprattutto perché le due campionesse sognano di salire sul podio di Tokyo 2020.

“Mi alleno volentieri – ha raccontato Tania Cagnotto dopo il primo emozionante tuffo sincronizzato -, perché non sento più la pressione e anche perché in questo modo ho due ore per me che mi danno un po’ di energia per fare poi la mamma”.

“È bello condividere con Tania le stesse emozioni – ha aggiunto Francesca Dallapè -, ora entrambe anche con una bimba, a casa e pappe”.