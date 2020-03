Questa è la storia di un amore nato sui tetti di New York

editato in: da

Questa è una di quelle storie che ci dimostra che l’amore non ha limiti e che quando due anime sono destinate ad incontrarsi non ci sono distanze che tengano.

Lei ballava sul terrazzo della sua abitazione, lui dall’altra parte della strada la guardava dal suo balcone ed è rimasto affascinato dalla sua bellezza. Questa è la storia incredibile di due ragazzi che si sono conosciuti durante l’isolamento da Coronavirus a New York.

Chi lo sa se un giorno Jeremy Cohen racconterà ai suoi figli e ai nipoti di quello che è accaduto durante la sua quarantena. Lui che isolato dal mondo, come tutti gli altri concittadini, nel suo appartamento a New York ha trovato l’amore.

Perché quando ha visto lei ballare sul terrazzo il suo cuore ha iniziato a battere e ha pensato che a tutti i costi avrebbe dovuta raggiungerla. Così il giovane fotografo è rimasto lì per ore ad osservare quella ragazza di cui non conosceva neanche il nome mentre lei ignara, si muoveva sinuosa a suon di musica.

E un virus, per quanto terribile e spaventoso non poteva fermarlo e non l’ha fatto. Jeremy così ha deciso di inviare il suo numero di telefono alla misteriosa ragazza attraverso un drone che è atterrato direttamente sul terrazzo della giovane newyorkese.

L’epilogo della storia non lo conosciamo ancora ma quello che sta accadendo ci conferma che quando l’amore arriva, non c’è alcun limite che può separare. I due si sono scambiati i numeri di telefono e hanno iniziato a scriversi messaggi attraverso WhatsApp.

Poi è arrivato il tanto atteso invito a cena: un tavolino, una bottiglia di vino rossa e la vista di New York, Jeremy dal suo balcone e Tori, questo il nome della ragazza, dal suo terrazzo. Distanti ma mai così vicini come ora. Una videochiamata poi li ha fatti sentire meno soli e tra una risata e un boccone ecco che il primo appuntamento è andato alla grande. Durante la cena il fotografo ha immortalato il sorriso di lei con una foto condivisa poi da Tori su Instagram.

Jeremy Cohen ha raccontato l’intera vicenda sul suo profilo Instagram e ha conquistato tutti, perché infondo lo sappiamo bene che l’amore da speranza e riscaldai cuori. Perché l’amore salverà il mondo e questa storia lo dimostra.