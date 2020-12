L’amore di un nonno sfida il tempo: lo spot di Natale più bello del 2020

editato in: da

Un nonno che mette la sveglia ogni mattina all’alba per allenarsi. Con una foto davanti, posizionata sulla scrivania, a motivarlo. Sotto lo sguardo, prima curioso e scettico, poi partecipe, dei vicini. Tutto il suo sforzo, la sua volontà, vengono ripagati il giorno di Natale, quando si presenta a casa della figlia elegante e in forma, e solleva la nipotina sulle braccia per farle posizionare la stella di Natale che le ha regalato sulla punta dell’albero. Era proprio la foto della nipote che il nonno aveva davanti agli occhi ogni mattina quando si allenava, e che lo spronava a non mollare.

Lo spot di natale più bello, quest’anno, è quello dell’azienda farmaceutica olandese DocMorris che dice sul finale: “Affinché possiate prendervi cura di ciò che conta veramente nella vita: passare del tempo senza preoccupazioni con chi amate”.

Sulla pagina ufficiale YouTube dell’azienda si legge: “Quest’anno il regalo più grande che possiamo farci è la salute”.