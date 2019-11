Spot di Natale di John Lewis: l’amicizia è il regalo più bello

editato in: da

Una dolcissima bambina dai capelli rossi, Ava, alle prese con il suo amico draghetto combinaguai, perché non può fare a meno, ogni volta che si emoziona, di sprigionare fuoco dalle narici. Aggiungici un paesino fiabesco d’altri tempi e l’inevitabile happy ending finale e il gioco è fatto: la catena di magazzini inglesi John Lewis e Waitrose commuove con il suo spot di Natale.

Ogni anno in questo periodo si attende l’uscita dei loro spot, da sempre emozionanti e poetici. Quello di quest’anno è un vero inno all’amicizia che riesce a guarire ogni cosa. Un vero amico è forse il più bel regalo di Natale che ognuno possa desiderare.

Al termine del video, dopo che il draghetto è riuscito, grazie ad Ava, a riscattarsi agli occhi dei compaesani, compare la scritta: “Show them how much you care”, “Mostra a loro quanto ci tieni”…