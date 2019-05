Lavorare prima delle 10 fa male

È biologicamente innaturale e dannoso, svegliarsi e lavorare prima delle 10 di mattina. Lo dice la scienza, o meglio uno studio approfondito presentato dal dottor Paul Kelley dell’Università di Oxford.

Il perché è legato ai ritmi cardiaci del nostro corpo, come ha spiegato il dottor Kelley in una lunga intervista rilasciata al National Post:

Prima dei 55 anni i ritmi cardiaci degli adulti sono completamente fuori sincrono con il normale orario di lavoro 9-17, che presenta quindi una minaccia grave per le prestazioni, l’umore e la salute mentale

Secondo Kelley, andrebbe drasticamente rivisto l’orario di lavoro e quello scolastico. Stando alla sua ricerca, gli studenti non dovrebbero cominciare le lezioni prima delle 11 del mattino.

Certo questa potrebbe essere un’arma a doppio taglio, perché significherebbe anche finire molto, troppo tardi nel pomeriggio, con un inevitabile calo dell’attenzione e del rendimento.

Ma Kelley insiste:

Le persone sono quotidianamente private del sonno. Viviamo in una società privata del sonno. Tutto ciò è molto dannoso per il nostro corpo, perché il fegato e il cuore hanno ritmi biologici diversi e si sta chiedendo loro di anticiparli di almeno due o tre ore. È un discorso che vale a livello internazionale. Ovunque ogni individuo soffre per questa cosa.

Tempi di avvio ritardati dovrebbero interessare ogni aspetto della società, comprese le carceri e gli ospedali. Anche lì, le persone vengono svegliate troppo presto e viene dato loro cibo che il corpo non richiede a quell’ora. Certo, gli individui sono più docili perché il corpo è ancora addormentato. Ecco perché la privazione del sonno è una tortura