Il bambino mummia: togliete le bende se avete coraggio

Cecilia Strada, figlia di Gino e attuale presidente di Emergency, ha postato sul suo profilo Facebook la foto di un bambino vittima dei bombardamenti americani. Un “bambino-mummia“, completamente avvolto dalle bende. Riportiamo integralmente il suo post, che dice tutto

lui ha otto anni. l’ho conosciuto a Kabul – se si può conoscere un bambino mummia. ha preso in mano un ordigno con ogni probabilità piazzato dai talebani, è esploso. nell’altra corsia un suo coetaneo aveva una pallottola in testa, sparata dall’esercito afgano. oggi in ospedale abbiamo le vittime delle bombe americane.

fa qualche differenza, quando sei un bambino mummia, chi ti ha sparato? muori di meno, se ti sparano “i buoni”? ti ricrescono le mani, se chi ti ha colpito era “dalla parte giusta”? in guerra tutti i combattenti si sentono dalla parte giusta. e anche al di qua dell’oceano tutti si sentono dalla parte giusta, pronti a sparare giudizi, insinuare, giustificare.

alla fine della giornata, però, l’unica cosa che rimane di tutto questo mare di parole è lui e quelli come lui. e il personale che lo cura. e una famiglia che piange.

questa è la guerra. e per quanto possiate imbrogliare con le parole, i distinguo e i “purtroppo”, rimane questa roba qua. ha questa faccia qui. togliete le bende, se avete coraggio. dai suoi occhi e dai vostri, possibilmente.