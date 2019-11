Il 13 novembre è la Giornata Mondiale della Gentilezza

editato in: da

Oggi, 13 novembre 2019, è la Giornata Mondiale della Gentilezza, che coincide con la giornata di apertura della Conferenza del “World Kindness Movement“, svoltasi a Tokyo nel 1997, al termine della quale è stata firmata la “Dichiarazione della Gentilezza“, interessante da leggere anche perché estende il rispetto dal prossimo alla natura, ponendo l’attenzione su consumi responsabili e sostenibili.

Ce lo ricorda il Movimento Italiano per la Gentilezza, che va ad unirsi all’iniziativa internazionale del World Kindness Movement. L’idea è che ognuno di noi si renda disponibile a comprendere i problemi del nostro prossimo e a cercare di risolverli. L’aiuto offerto deve essere disinteressato. Il dono per chi aiuta sarà la soddisfazione di avere dato una mano a qualcuno.

Una Giornata Mondiale della Gentilezza non dovrebbe essere necessaria per ricordarci di essere rispettosi verso gli altri, ma nello stesso tempo dovremmo ammettere che non sempre riusciamo a essere veramente gentili. Ecco allora un’occasione per riflettere sulle diverse opportunità che abbiamo a disposizione per trattare gli altri con gentilezza.

La gentilezza è la chiave che permette di lasciarsi alle spalle i sentimenti di rabbia: fa bene perché sottintende un atteggiamento di accoglienza dell’altro, che si traduce nell’essere presenti e pazienti, nel saper ascoltare, nel condividere e nel mostrare gratitudine disinteressata.

Una dote che permette di essere più empatici e di entrare in contatto con il lato più intimo delle persone attraverso un canale privilegiato e incredibilmente attraente: anche Audrey Hepburn sosteneva che per avere labbra attraenti, è sufficiente pronunciare parole gentili. La gentilezza ha la straordinaria proprietà di infondere un senso di benessere e di consapevolezza che migliora la salute a chi la pratica: aiuta nel lavoro, previene l’aggressività, ha il potere di risolvere i litigi.

Sii gentile quando possibile. È sempre possibile. (Dalai Lama)