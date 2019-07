Golden Globe a Morricone. Tarantino: “È come Mozart”

editato in: da

Ennio Morricone ha vinto il Golden Globe per la miglior colonna sonora dell’anno: le musiche che ha scritto per l’ultimo attesissimo film di Tarantino “The Hateful Eight“.

È stato proprio Quentin Tarantino a ritirare a Los Angeles il premio del grande compositore, rimasto in Italia.

Morricone, 87 anni, da 40 anni non componeva la colonna sonora di un film western.

Tarantino, commosso e onorato, nel ringraziare lo ha paragonato a Mozart e Beethoven, per la sua grandezza artistica.

Per quel che mi riguarda Morricone è il mio compositore preferito e quando parlo di compositore non intendo quel ghetto che è la musica per il cinema ma sto parlando di Mozart, di Beethoven, di Schubert

Il regista ha concluso ringraziando in italiano “Grazie e grazie”.

Curiosità: nel 2007 Morricone ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera “per i suoi contributi magnificenti e sfaccettati all’arte della musica da film” dopo essere stato nominato per 5 volte tra il 1979 ed il 2001 (I giorni del cielo, 1979, The Mission nel 1986, Gli intoccabili nel 1987, Bugsy nel 1991 e Malena nel 2001) senza aver raggiunto il traguardo.