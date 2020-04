Gli infermieri del reparto Covid cantano “Volare” col paziente

editato in: da

Italiani, bella gente. Quello che sta succedendo in queste settimane di emergenza Coronavirus, sui balconi, nei condomini, ma anche e soprattutto negli ospedali, riempie il cuore di speranza e fa pensare senza ombra di dubbio che il nostro Paese, tra mille problemi e e pasticci, ha un cuore grande.

Gli appuntamenti per cantare insieme, la spesa sospesa per chi non ce la fa, e l’amore che ogni giorni medici e infermieri mettono nel loro lavoro. Non bastano i segni delle mascherine lasciati sugli occhi, la stanchezza che li sorprende durante i turni massacranti che stanno sostenendo. Loro riescono anche a cantare a suonare per i loro pazienti. Come all’ospedale di Biella, dove gli operatori sanitari hanno cantato tutti insieme, accompagnati al piano, sulle note di “Strada facendo”.

E come nel reparto Covid dell’ospedale di Desenzano del Garda, dove gli infermieri hanno intonato, tenendo per mano il paziente, “Volare”. Lo aveva chiesto l’uomo, e loro non hanno esitato ad accontentarlo. Più cuore grande di così…