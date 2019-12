Francesca Schiavone su Instagram racconta la sua battaglia più grande

editato in: da

Nello sport ci sono partite che valgono oro. Ci sono traguardi sognati, sudati, che diventano una priorità. Lo stesso vale nella vita, quando ci si batte per andare avanti, quando si lotta per un futuro che sembra quasi scivolarci tra le dita. E questo è qualcosa che può ben dire Francesca Schiavone, ex tennista, che ha vinto una battaglia dura, durissima.

Sul suo profilo Instagram la trionfatrice del Roland Garros del 2010 ha postato un video che scuote l’anima. Visibilmente provata, ma con un sorriso che riscalda il cuore, ha dichiarato:

Vi racconto cos’è successo negli ultimi sette mesi della mia vita. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. È stata la lotta più dura in assoluto che ho mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia. E quando me l’hanno detto, qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità. E anche oggi vivo di felicità, la posso tagliare con un coltello.

Allo stesso modo di altri personaggi che hanno affrontato lo stesso demone (per esempio Emma Marrone), la Schiavone non ha problemi a raccontare quello che le è successo. Ad accompagnare il video compare una didascalia in inglese, che recita:

Ciao a tutti. Dopo 7 mesi di silenzio sui social media, desidero raccontare quello che mi è successo. Mi è stato diagnosticato un cancro. Ho fatto la chemioterapia, ho combattuto una dura battaglia e sono ancora qui, a respirare. Ho vinto questa guerra. E ora sono pronta a tornare in azione.

Seppur diversamente dalla compianta Nadia Toffa, che raccontava ogni momento della sua malattia, la Schiavone è entrata a far parte di quelle donne forti che con la loro testimonianza hanno contribuito ad abbattere i tabù sul cancro.

A soli 39 anni Francesca Schiavone, unica giocatrice italiana ad aver disputato due finali del Grande Slam e ad averne vinta uno nel singolare, si ritrova a essere nuovamente un esempio. Questa volta non solo per la determinazione da sportiva, ma per il coraggio con cui ha affrontato ciò che le è successo. E per la voglia di rimettersi in gioco, subito:

Sono già pronta, sia qui che qui, ad affrontare i nuovi progetti che sto pensando. È che li avevo, e non potevo farli. E quindi ci rivedremo presto. Felice di quello che sono oggi.

Video tratto dal profilo Instagram di Francesca Schiavone