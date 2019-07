Dente di lui come anello di fidanzamento

editato in: da

E poi c’è una soluzione più economica e originale che potrebbe essere perfetta per quegli uomini che si caverebbero un dente per amore della propria donna. O che farebbero di tutto per stupirla con una proposta di matrimonio speciale. Bene, mettete insieme le due cose e avrete risolto.

È quello che deve aver pensato il californiano Lucas Unger quando ha deciso di stupire la sua Carlee Leifkes con un anello di fidanzamento davvero originale: il suo dente del giudizio, debitamente ripulito e incastonato su montatura d’oro.

Lo trovate agghiacciante? Di cattivo gusto? Sappiate che a Carlee è piaciuto così tanto che lo ha immediatamente postato su Facebook, scrivendo parole piene d’amore:

Sono così eccitata all’idea di sposare il mio migliore amico, l’uomo che sa che il suo dente del giudizio vale per me molto di più di un diamante. Non siamo mai stati una coppia tradizionale, perché cominciare proprio ora?

I diamanti sono così sopravvalutati e scontati. Non ho bisogno di un diamante per capire quanto qualcuno mi ami. Mentre Lucas è impazzito per riuscire a creare questo gioiello

Un applauso all’originalità di questa coppia, che tra l’altro ha dato un buon suggerimento a chi magari un diamante lo regalerebbe volentieri ma non ne ha le possibilità. Anche perché di denti d’oro ce ne sono ancora parecchi in giro… Condividete, se vi pare una #bellastoria