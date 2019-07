Bowie, la commovente dedica della moglie Iman

editato in: da

In mezzo ai mille messaggi di commosso addio per David Bowie, scomparso il 10 gennaio dopo una lunga battaglia contro il cancro, ce n’è uno speciale.

Semplicemente perché appartiene a colei che gli è stata accanto per quasi 25 anni, e in particolare in questi ultimi difficilissimi 18 mesi: sua moglie Iman.

L’ex modella, che il cantante ha sposato a Firenze nel 1992, e dalla quale ha avuto la sua amata figlia Alexandria Zahra, nata nel 2000, ha affidato ai social le sue commosse parole d’addio.

Due messaggi molto semplici, che riassumono in poche righe tutta la sua tristezza e incapacità di accettare la realtà ma al tempo stesso la necessità di doverlo fare.

Il primo postato tre giorni fa, dice:

A volte non saprete mai il vero valore di un momento finché non diventa un ricordo

Mentre il secondo