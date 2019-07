Il commovente abbraccio a Jamie Foxx del padre dell’uomo salvato

editato in: da

E’ stato un momento emozionante per Jamie Foxx, quando Brad Kyle, il padre dell’uomo che l’attore aveva salvato da un rogo, gli ha fatto visita per ringraziarlo di aver salvato la vita al figlio. L’uomo l’ha abbracciato e lui ha postato l’immagine su Instagram con queste parole:

Questo è ciò che conta. Non ci sono eroi…Solo padri felici

Jamie Foxx aveva tirato fuori un uomo dal suo camion in fiamme pochi istanti prima che il mezzo venisse avvolto completamente dal fuoco. L’attore ha sentito lo schianto dalla sua abitazione a Hidden Valley, in California, ha chiamato il 911 ed è corso sul luogo dell’incidente: rotto il vetro del finestrino, ha salvato l’uomo ferito appena prima che il mezzo prendesse fuoco.

È successo vicino alla casa del premio Oscar nella California del Sud, come hanno raccontato lo stesso Foxx e il padre del trentaduenne salvato. Il pickup è finito fuori strada e poi in un fosso, ribaltandosi più volte e prendendo fuoco. L’attore ha sentito lo schianto della sua abitazione, ha chiamato il 911 ed è corso sul luogo dell’incidente. Insieme a un paramedico fuori servizio che era nelle vicinanze, ha rotto il finestrino del furgone, tagliato la cintura di sicurezza e estratto l’uomo ferito poco prima che il mezzo andasse in fiamme. “Dopo appena cinque secondi si sono alzate le fiamme”, ha raccontato Foxx ai giornalisti, “Non mi sento un eroe. Sapevo solo di dover far qualcosa. E fortunatamente è andato tutto bene”.

Il padre di Brett il giorno dopo ha bussato alla porta dell’attore per ringraziarlo: “Tutti noi speriamo di poter far qualcosa per qualcuno che ha bisogno. Ma al momento opportuno potremmo temere per la nostra vita e decidere di pensare a noi. Lui non l’ha fatto. Foxx era al posto giusto nel momento giusto. Era lì per mio figlio e gli ha salvato la vita”.