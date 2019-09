Primo giorno di scuola, il video che vi farà piangere

editato in: da

Settembre 2019: un anno dopo, siamo sempre qui. Il momento tanto atteso è arrivato: per noi e per i nostri cuccioli.

Da qualche parte la campanella ha già suonato. Da qualche altra suonerà domani: i sorrisi si accenderanno, gli occhi si faranno lucidi. Li vedremo volare via con lo zainetto in spalla. Si volteranno, ci saluteranno con la mano e spariranno. Per diventare grandi e cominciare a costruire il loro futuro.

Buon inizio di scuola a tutti i bambini, ma soprattutto ai genitori che si preparano a vederli camminare con le proprie gambe…

Condividi anche tu questo video bellissimo!