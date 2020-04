Benvenuta Irene! Portaci la Primavera

editato in: da

Ve lo avevamo detto: con Irene Vella ci saremmo riviste presto. E quel momento è arrivato, prima del previsto.

Da oggi Irene entra nella grande famiglia di DiLei e lo fa dalla porta principale, come si conviene a una donna come lei. Arriva a Primavera (e quando, se no?), una ventata d’aria fresca nell’Inverno più lungo e disperante degli ultimi decenni.

Parlerà di noi, di vita vera, di dolore e di speranza, di amiche (e stronzamiche), di figli e dell’essere figli. Ne parlerà a modo suo, senza filtri e senza menzogne.

Anzi, sapete qual è la cosa migliore? Che ve lo racconti lei