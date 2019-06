Veterano 98enne ritrova il suo primo amore dopo 75 anni

editato in: da

Un veterano americano ha ritrovato il suo primo amore all’età di 98 anni, in occasione del ritorno in Normandia, dove è stato chiamato, per raccontare le sue esperienze da soldato in un documentario.

Kara Troy Robbins, questo il suo nome, aveva conosciuto Jeanine Ganaye nel 1944, frequentandola solo per alcuni mesi, ritrovandola dopo 75 anni. L’ha riconosciuta grazie a una foto gelosamente conservata fin da allora, e tramite il prezioso aiuto di France 2. Al tempo lui aveva 23 anni e lei 17, eppure il loro amore fu così intenso da rimanere impresso nella memoria di entrambi, e farli rincontrare da anziani. Oggi, lui, veterano americano della Seconda Guerra Mondiale, ha 98 anni, lei 92, e in un’intervista rilasciata al canale televisivo France 2, hanno svelato di amarsi da sempre.

È stato un documentario girato da France 2 sui soldati che combatterono in Normandia, l’occasione per ritrovare l’amore perduto. Difatti, durante il filmato, l’uomo ha raccontato ai giornalisti la sua storia d’amore presto interrotta, ma mai dimenticata. E France 2 ha ben pensato di provare a cercare la sua amata, riuscendo nell’impresa! Jeanine è stata trovata nella casa di riposo di Montigny-lès-Metz, un comune francese del dipartimento di Mosella.

L’incontro, immortalato dalla televisione francese, è stato emozionante: un abbraccio accompagnato da un bacio, e dai commenti di entrambi, così felici di potersi rivedere. Lui ha dichiarato: “Ti ho sempre amata Jeanine. Non hai mai lasciato il mio cuore.”

Jeanine ha spiegato che il suo amato nel 1944 era in licenza e cercava qualcuno che gli lavasse gli abiti. La madre di Jeanine accettò e i due iniziarono così a frequentarsi, finché lui non venne richiamato al fronte, costringendoli a separarsi per sempre. “Durante la notte è scomparso. Portato via da un camion verso il fronte”, ha spiegato Jeanine davanti alle telecamere, “ovviamente, ero molto triste. Quando si sta bene insieme, è davvero difficile lasciarsi.”

Nel frattempo sia Jeanine che il veterano si sono sposati con altre persone, ma nessuno dei due si è mai dimenticato dell’altro. Oggi, entrambi vedovi, si sono salutati promettendosi di rivedersi presto. Chissà che a distanza di 75 anni la loro commovente storia d’amore non possa avere un nuovo inizio.