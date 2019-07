Una mamma compra tutte le scarpe di un negozio per i bimbi bisognosi

editato in: da

In Arkansas una mamma ha comprato un intero negozio di scarpe da regalare ai bambini bisognosi prima dell’inizio della scuola.

La donna, che vive ad Alma, una città con un alto tasso di povertà tra Fayetteville e Fort Smith, qualche mese fa, dopo aver appreso che un negozio stava chiudendo, ha acquistato quasi 1500 paia di scarpe durante un pomeriggio di shopping con la figlia che aveva come scopo l’acquisto di scarpe per i suoi tre figli. Durante lo shopping, la figlia maggiore di Carrie Jernigan chiese se potevano comprare anche un paio di scarpe Avenger per la sua compagnia di classe.

In quel momento Carrie pensò subito a tutti quei bambini che non potevano avere un nuovo paio di scarpe per iniziare la scuola e così, scherzosamente, chiese ad un commesso quanto avrebbe speso per comprare l’intero negozio. Parlando con un manager regionale del negozio, fece un affare e acquistò di tutte le paia di scarpe rimaste, circa 400. Con il suo gesto altruista, la donna non ha voluto rendere pubblico il costo della spesa, tuttavia si è limitata a dichiarare di aver risparmiato 21000 dollari grazie alla svendita nello store.

Il giorno dopo, mentre Carrie si trovava in negozio per mettere tutte le scarpe in scatole, i dipendenti appresero che era arrivata una nuova consegna con altre centinaia di scarpe. I figli immediatamente le dissero che non potevano non prenderle, così tutti insieme aprirono alcuni scatoloni per verificare che si trattassero di scarpe per bambini.

Dopo 12 ore, 95 scatoloni, un rimorchio e 1500 paia di scarpe, la donna e i tre figli uscirono dal negozio tutti soddisfatti ed entusiasti per aver potuto acquistare l’intero store e aiutare i bambini più bisognosi.

La sua storia ha fatto il giro dell’Arkansas, complice Facebook e le condivisioni della signora Jernigan, tanto che imprese locali, chiese e residenti hanno insistito per organizzare un evento, che si terrà il 10 agosto prossimo, per donare scarpe, zaini e materiale scolastico e aiutare in questo modo famiglie e studenti a la River Valley, nell’Arkansas occidentale.

Tantissime persone hanno contattato Carrie su Facebook, anche un uomo che le ha consegnato 1000 dollari da spendere per quei bambini. Grazie a quella generosa donazione e ad altre, è riuscita a comprare ancora 250 paia di scarpe e calze da regalare durante l’evento.