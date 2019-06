Un nido per ogni bambino: rendiamo questo sogno possibile

editato in: da

Se siete mamme e avete dei bambini piccoli conoscerete bene il problema degli asili nido in Italia. I nidi e gli spazi giochi sono pochi e molto costosi, troppo. A rimetterci sono in primis i bambini di famiglie in difficoltà economiche e mamme sole che hanno assoluto bisogno di lavorare per mantenere se stesse e i loro figli, ma non sanno dove e a chi lasciarli durante l’orario lavorativo. L’obiettivo europeo di accesso ai servizi della prima infanzia è di un bambino su tre ma l’Italia non lo raggiunge.

Fare qualcosa si può ed è molto semplice, specialmente a Natale. Come? Scegliendo il regalo giusto. Un dono “doppio” che oltre a donare bellezza a chi lo riceve è solidale nei confronti dei bambini. Anche quest’anno, per l’ottavo anno consecutivo, Bottega Verde rinnova la sua collaborazione con la Fondazione Mission Bambini, sostenendo il progetto Un nido per ogni bambino. Un’iniziativa che si pone come obiettivo aumentare l’offerta dei servizi alla prima infanzia in Italia. Dal 2006 Mission Bambini ha sostenuto 93 nidi o spazi gioco sostenuti, a favore di 4.200 bambini tra gli zero e i 3 anni.

Bottega Verde offre alle proprie clienti l’opportunità di fare del bene. Per ogni Confezione “Meraviglia” acquistata, Bottega Verde devolverà 2 euro alla Fondazione Mission Bambini.

La confezione “Meraviglia” Nettari d’Inverno contiene un bagnodoccia (250ml), un latte corpo (150ml), un detergente mani (250ml), una crema mani (75ml) e una tazza decorata. Prezzo al pubblico: euro 24,99.

E’ in vendita presso tutti i punti vendita Bottega Verde: trova qui il punto vendita più vicino a te. Aiutaci a condividere il nostro progetto utilizzando l’hashtag #scegliilregalogiusto.

Dal 2008 a oggi, grazie a queste donazioni, più di 4.000 bambini hanno potuto frequentare quotidianamente il nido, ricevendo cure e accoglienza. In particolare il contributo è stato utilizzato

per la ristrutturazione di cinque nidi, la fornitura di 1.400 pasti in mensa, la riduzione delle rette per 80 bambini in situazione di fragilità sociale per un anno, l’acquisto di 208 kit di materiale didattico.

Una #bellastoria da condividere e da sostenere!

Maggiori info su Bottega Verde e Mission Bambini – Un nido per ogni bambino.