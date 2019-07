Un giardino di fiori per tornare a far sorridere la moglie cieca

editato in: da

In Giappone l’amore ha il profumo dei fiori di shibazakura e si tinge di rosa, proprio come la storia dei dolci e innamorati coniugi Kuroki.

Lo chiamano “giardino dell’amore” e racconta la storia di uomo che per la felicità della moglie ha fatto qualsiasi cosa, anche piantare distese infinite di fiori.

Sposati dal 1956, i due hanno vissuto sempre felici insieme nella loro fattoria a Shintomi, nella prefettura di Miyazaki. Dopo aver lavorato una vita intera e aver avuto due figli, quando finalmente si stavano avvicinando gli anni delle pensione che avrebbe permesso loro di viaggiare e realizzare tanti sogni, purtroppo, la signora Kuroki è diventata cieca.

Malata da tempo di diabete, nel giro di pochi giorni le condizioni della moglie si aggravarono terribilmente, facendole perdere la vista.

Triste e depressa, a soli 52 anni, la donna si chiuse in se stessa e tra le mura della propria casa, e da lì non volle più uscire. In questo periodo buio, il marito fece di tutto per cercare di starle accanto e aiutarla. Così, per combattere la tristezza, un giorno il signor Kuroki, che da sempre lavorava la terra, pensò di piantare nel giardino di casa migliaia e migliaia di fiori rosa shibazakura -il muschio rosa-, per permettere alla moglie di tornare a sorridere e sentirne il meraviglioso profumo.

Dopo aver abbattuto circa 300 cedri e rimosso le loro radici, livellato il terreno e seminato i fiori, li ha innaffiati per due anni, con amore e cura proprio come si fa come un grande amore.

Il profumo intenso del loro amore ha reso il bel giardino una vera e propria attrazione turistica che, ogni giorno, attira quasi settemila persone da tutto il mondo, specialmente durante il periodo della fioritura che va da marzo ad aprile. La signora Kuroki, oltre a tornare a sorridere è tornata anche a vivere, felice di poter sentire le voci di tutte quelle persone che accorrono per ammirare tanta meraviglia.

La stalla, dove anni prima vi erano le mucche che allevavano, oggi racconta la loro storia d’amore attraverso fotografie e messaggi.

La natura, grazie all’intento del signor Kuroki, è riuscita a riportare alla vita la donna e la coppia, che ancora oggi vive felice e spensierata immersa nel profumo del loro “giardino dell’amore”.