TuttoAndràBene, perché c’è la musica

Le nostre giornate stanno passando in continua lotta con questo terribile emergenza e noi, stiamo lottando con tutte le nostre forze per resistere, restando a casa.

Lo sappiamo che #TuttoAndràBene, dobbiamo crederci fino in fondo ma sappiamo anche che non è sempre facile. Per questo abbiamo pensato ai bei momenti che si stanno creando, tutti i giorni alle 18.00, quando la gente si affaccia alla propria finestra o al proprio balcone per partecipare ai flashmob dedicati alla musica.

In questa situazione questo ci fa stare bene e ci fa sentire forti e uniti, perché dietro tutto questo c’è qualcosa di magico, un grande potere che solo lei può donarci, la musica.

Anche la scienza lo conferma, ascoltare la musica, ogni giorno, tutti i giorni, fa bene alla salute. Pensate a quante volte la nostra canzone preferita ci ha fatto sognare, viaggiare con la mente, innamorare, praticamente ci ha fatto stare bene.

Non centrano i gusti personali perché quando ascoltiamo la musica questa ci fa sentire subito meglio e in questo momento difficile, eccola che spunta come una forte alleata che dalle nostre orecchie arriva ai nostri cuori.

Ecco per voi la playlist #TuttoAndràBene di DiLei, l’abbiamo creata immaginandoci che mentre l’ascoltate in casa, vi mettiate a ballare all’improvviso scatenate come non mai, magari mentre fate le pulizie e agitate la scopa come se fosse l’asta del microfono di una grande rockstar. Che la cantiate mentre cucinate muovendo i fianchi tra una mescolata e l’aggiunta di un pizzico di sale, oppure che improvvisiate dei duetti cantando a squarciagola con i vostri familiari.

Quindi eccola qui per voi, accendetela e fatela vostra perché sarà anche grazie alla musica che Tutto Andrà Bene.