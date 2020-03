TuttoAndràBene perché ci sono le nonne. Anche se lontane

editato in: da

Tutto andrà bene, anche perché ci sono le nonne. Grazie nonne, per l’aiuto che state dando a noi genitori, anche da lontano. Sempre, ma oggi più che mai in questa emergenza da Covid-19, in questi giorni di Italia ferma, scuole, asili, nidi chiusi e tate introvabili. Grazie davvero.

Grazie nonne, che avete imparato a fare le videochiamate, e a chilometri di distanza trovate il modo di stare vicine ai vostri nipoti, leggendo loro favole e storie, come se foste lì vicino a loro.

Grazie nonne, che prima che scoppiasse l’emergenza avevate già capito a cosa stavamo andando incontro, e ci avete riempito il congelatore di cose buone da mangiare, alleviando il lavoro in cucina di noi mamme.

Grazie nonne, che ascoltate gli sfoghi di noi mamme esauste, che avete sempre una parola di incoraggiamento e un’idea brillante quando sconsolate vi diciamo: «Non so più cosa far fare ai bambini chiusi in casa».

Grazie nonne che siete meglio di un ricettario online, che quando non sappiamo cosa più cosa cucinare, dicendovi cosa abbiamo nel frigo avete subito qualcosa da suggerirci.

Grazie nonne, che siete andate a cercarvi “in internet” la ricetta della pasta di sale (e l’avete pure provata!) per poi spiegare ai vostri nipotini come rifarla loro a casa.

Grazie nonne, che anche se siete dall’altra parte dell’Italia basta sentire la vostra voce rassicurante per sentirci meglio.

Nonne, andrà tutto bene, anche grazie al vostro aiuto. Quando potrete riabbracciare i vostri nipoti sarà ancora tutto più bello. #TuttoAndràBene