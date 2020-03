TuttoAndràBene perché ci siamo noi, Donne

editato in: da

Tutto andrà bene perché, parliamoci chiaro, noi donne passiamo una vita a combattere.

Ci fanno crescere fin da bambine con la continua ricerca di affermazione perché questa società ce lo impone. Dobbiamo diventare brave madri, figlie, mogli, lavoratrici e tutto insieme nello stesso momento. Ma noi, noi non siamo così, noi siamo donne forti e vere.

Ci svegliamo la mattina cariche della forza che abbiamo imparato a riservare per noi e non per dimostrare agli altri quanto valiamo, perché noi valiamo molto e dobbiamo ricordarcelo sempre.

Questa terribile situazione ogni giorno ci pone davanti all’incertezza, alla paura e all’improvvisazione di una giornata che fino a qualche settimana fa non ci saremmo immaginate di passare. Ma noi siamo delle vere esperte nel saper gestire queste cose, noi ce la facciamo sempre e se non ce la facciamo come pensavamo, sappiamo cambiare strada e ritrovare la strada.

Questa situazione, questa emergenza ha bisogno di noi, delle donne. Noi mamme, mogli e figlie. Noi scienziate, ricercatrici, sportive, infermiere, chef, matematiche e donne che hanno cambiato, o stanno cambiando, la storia.

Noi che sappiamo rassicurare chi ci guarda con gli occhi della paura nonostante quello che proviamo dentro. Ne abbiamo passate tante ma ci sappiamo rialzare, sappiamo come uscire dalle sabbie mobili che stanno facendo sprofondare tutti intorno a noi, con un sorriso, una parola o un semplice “Andrà tutto bene“. Perché, diciamocelo, non ci crediamo sempre ma vogliamo crederci e vogliamo che ci credano tutti quelli che sono intorno a noi.

Perché siamo così, come diceva la famosa canzone di una grande donna, “dolcemente complicate” ma abbiamo la grinta per reggere il mondo, il nostro mondo, piccolo o grande che sia. Sappiamo trarre forza dalla stessa che abbiamo donato agli altri e in questi giorni c’è davvero bisogno di donare.

Abbracciamoci tutte noi donne, virtualmente ma forte, così forte che tutta la nostra energia possa espandersi e arrivare a chi non ce l’ha. Alle nostre sorelle che lavorano in ospedale e che dimostrano a tutto il mondo di cosa siamo capaci, alle nostre mamme sole a casa che non possiamo vedere, alle nostre figlie o sorelle all’estero che vivono da spettatrici questa situazione e a tutte noi, che ogni giorno ci svegliamo per inventarci una nuova giornata in casa.

Ce la faremo, come sempre, ce la faremo perché siamo Donne! Vedrete, davvero #TuttoAndràBene