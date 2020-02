Trasforma la casa di riposo in un piccolo villaggio per fare star meglio gli anziani

editato in: da

In Ohio, Stati Uniti, esiste una casa di risposo decisamente fuori dal comune. Questa residenza per gli anziani infatti assomiglia a un piccolo villaggio di altri tempi creato appositamente per far sentire i pazienti a loro agio, quasi come se fossero tornati giovani.

La casa di riposo si chiama The Lantern e ospita diversi pazienti colpiti da Alzheimer. Il direttore di questo alloggio per anziani, John Makesh ha avuto l’idea di cambiare l’intero design della struttura proprio a favore delle persone che vivono lì e trasformare così la casa in un piccolo villaggio.

L’intuizione è nata proprio per favorire il benessere dei pazienti malati di Alzheimer, John Makesh infatti è consapevole di quanto questa condizione possa creare disagio e confusione nelle persone. Da qui è nata la volontà di poter offrire a tutti i residenti di The Lantern un ambiente confortevole, sicuro e reale, all’interno del quale le persone possano sentirsi a casa.

La malattia dell’Alzheimer infatti può essere difficile da gestire, non solo da parte degli operatori qualificati, ma soprattutto per i pazienti che si trovano spesso in condizioni di confusione che li allontana drasticamente dalla realtà.

John Makesh ha pensato bene che creare un ambiente intimo e autentico potesse in qualche modo impattare sulla realtà percepita dai pazienti della casa di riposo. E così, ecco spuntare all’interno di un edificio un prato d’erba che richiama esattamente le distese verdeggianti di montagna e la luna e le stelle di notte. Esiste anche l’alba così come il tramonto.

Il lungo corridoio della struttura è stato trasformato in un anna strada anni ’40 e le stanze dei pazienti hanno delle porte che richiamato gli ingressi di una casa vera e propria. Non mancano le sedie a dondolo a ridosso di un portico sulle quali riposarsi il pomeriggio.

Il progetto è stato un vero successo, con il nuovo assetto The Lantern consente ai suoi pazienti di ricordare la propria casa e il quartiere d’infanzia facendoli sentire al sicuro.

John Makesh poi ha pensato proprio a tutto, mettendo a disposizione di chi vive lì anche l’aromaterapia e la sound therapy, tutto è stato pensato nei minimi dettagli per consentire agli anziani colpiti da Alzheimer, un’esperienza quanto più vicina e reale a quella domestica.

Il successo del progetto di John è stato tale che l’imprenditore ha aperto altre due strutture sempre con la medesima impostazione. E a lui va sicuramente il merito di aver fatto qualcosa di concreto per rendere meno dolorose le conseguenze di questa malattia.