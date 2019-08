Sorelle, quanto sono importanti. E quelle vip più amate

editato in: da

Quali sono le prime parole che vengono in mente quando si chiama in causa il termine “sorella”?

Interessante a tal proposito è un’indagine condotta tra le socie di Veepee, e-commerce leader nel campo delle “vendite evento”. I risultati portano alla luce che, fra i termini più utilizzati per parlare della propria sorella ci sono parole come “unica”, “testarda”, “solare”. Ah, quando si parla di sorellanza, è fondamentale andare oltre ai legami familiari: come ben si sa, può guadagnarsi l’importante titolo di sorella anche quell’amica con la quale il feeling è scattato all’istante e che non ci ha mai abbandonato, anche quando era molto difficile sopportarci.

Il sondaggio è stato condotto in occasione del cosiddetto Sisters’ Day, ricorrenza nata in territorio USA e celebrata ogni anno la prima domenica del mese di agosto. Al di là della giornata della sorellanza, in questi ultimi anni si sta per fortuna parlando sempre di più di questo straordinario legame che, come già detto, va oltre ai confini della famiglia. A dimostrarlo più volte ci ha pensato anche la narrazione cinematografica, con film come Thelma e Louise. Da citare è pure il contributo della letteratura, che ci ha regalato sorelle amatissime, in questo caso di sangue, come le March di Piccole Donne.

Non c’è che dire: avere una sorella, non importa che sia di sangue o di cuore, è davvero speciale! Chi non ne ha una in famiglia, sogna un rapporto di forte complicità con una personalità dal forte carisma come Michelle Obama, considerata la sorella ideale da oltre il 40% delle partecipanti al sondaggio sopra ricordato. A essere vista come una sorella perfetta è anche Carrie Bradshaw, l’indimenticabile protagonista di Sex & The City interpretata da Sarah Jessica Parker.

Fatta di cuore, cervello e strategie per sopravvivere alle difficoltà familiari e non solo – nel mondo del lavoro, la complicità tra donne può aiutare tantissimo – la sorellanza contemporanea vede come modelli anche Kate e Pippa Middleton, inconfondibili con il loro allure aristocratico. Un’altra coppia di sorelle che registra numerosi consensi è quella delle Hadid, le top Gigi e Bella. Le due giovani e bellissime modelle, entrambe sulla cresta dell’onda, palesano sui rispettivi profili social (seguitissimi) un’intesa a dir poco solida!