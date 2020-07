“Papà sei tu?” Il commovente appello di Sanny e la sua ricerca senza tregua

editato in: da

Tutto quello che una figlia vuole è amore, quello grande, puro e incondizionato che solo i genitori sanno dare. Perché nulla è paragonabile a quel legame eterno e indissolubile, a volte inspiegabile, che esiste tra genitori e figli.

E quando si tratta di bambine, lo sappiamo bene, il rapporto che si instaura con il proprio papà è pura magia, perché è lui il punto di riferimento maschile che abbiamo nel mondo, ed è ancora lui l’unico principe azzurro che desideriamo nella nostra vita. Ma che succede quando l’assenza di quella persona così importante diventa ingombrante nella vita di una bambina?

La mancanza si sa, è più vivida di ogni presenza e questo lo sa bene Sanny Biemans, la protagonista di una storia vera e autentica che ha commosso il mondo intero. Questa ragazza, infatti, condivide lo stesso destino di tutte quelle bambine che hanno vissuto senza l’abbraccio forte e caloroso del proprio papà, ma non per questo hanno mai smesso di volerlo.

Così Sanny ha raccontato la sua storia pubblicamente, attraverso il suo profilo Facebook per chiedere il supporto di tutti per ritrovare il suo papà. La ragazza, che vive in Olanda, ha spiegato che la sua nascita, e quella della sua sorella gemella, è frutto di un amore fugace e intenso da parte di Truus, donna olandese, e Italo, un uomo italiano conosciuto dalla donna durante una vacanza a Rimini nel 1969.

Da quella breve storia estiva nacquero due gemelle, che però la donne scelte di dare in adozione, così Sanny e Hella sono cresciute in Olanda con una famiglia che ha scelto di prendersi cura di loro. Nel 1997 però, le due donne sono venute a conoscenza dell’identità della madre biologica che però, purtroppo, era venuta a mancare. Da quel momento in poi è partita una ricerca senza tregua per scoprire l’identità di papà Italo.

Oggi le due ragazze, hanno condiviso la loro storia e lanciato un appello per ritrovare Italo, con la speranza di poter finalmente, a distanza di tutto questo tempo, abbracciare il papà. A disposizione degli utenti social, e di chiunque vorrà aiutare le sorelle a ritrovare il padre, Sanny e Hella hanno condiviso una vecchia fotografia della madre e alcune pagine di un diario che conservano proprio la calligrafia di Italo.