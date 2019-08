Mihajlović torna in campo, la commozione della moglie Arianna

editato in: da

Nonostante stia seguendo le cure per la leucemia, Siniša Mihajlović è in panchina con il suo Bologna. Una decisione sostenuta dalla moglie Arianna, che ha esaltato il coraggio del marito con un tenero messaggio su Instagram.

“I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, questa la didascalia che accompagna una tenera foto di coppia, pubblicata dalla Rapaccioni poche ore prima che l’allenatore rossoblù scendesse in campo a fianco della sua squadra. Parole forti e dolci al tempo stesso, che non solo esprimono tutto l’amore della Signora Mihajlović per il marito, ma rendono anche bene l’idea dell’incredibile coraggio di un uomo che decide di lottare con tutte le sue forze contro la malattia, senza rinunciare alla sua vita e agli impegni presi con i suoi ragazzi.

Dopo 41 giorni di ricovero, e a soli 33 dall’inizio della chemioterapia, ieri l’allenatore serbo è uscito dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna per arrivare a Verona e guidare la sua squadra . Un gesto coraggioso, che rende Siniša Mihajlović un vero e proprio guerriero. Agli occhi di tutti noi, e della moglie Arianna Rapaccioni in particolare. Una donna che da oltre vent’anni sostiene la carriera sportiva (e non solo) del marito, rimanendo al suo fianco in ogni situazione e difficoltà.

Non poteva certo non esserci questa volta, ora che il suo uomo si trova a giocare la partita più importante della sua vita, quella contro un avversario che può rivelarsi letale, la leucemia. E come ad ogni gara di Siniša, Arianna c’è. Vigile, attenta, forte e comprensiva. La degna compagna di un uomo che ha sempre dimostrato la sua tenacia, dentro e fuori dal campo. Certo, non deve essere facile immaginare la vita della Rapaccioni in questo momento. La paura di perdere l’uomo che ama da tantissimi anni e la speranza di vederlo uscire salvo da questa battaglia si mescolano certamente alla preoccupazione per il suo stato di salute e alla voglia di sostenerlo in ogni sua decisione. Eppure, la Signora Mihajlović sembra sopportare alla perfezione tutto questo, sostenuta dalle figlie Virginia e Viktorija, oltre che dall’affetto di un pubblico che segue da anni lo sportivo serbo.

Deve essere questa è la Forza dell’Amore, quella che permette ad Arianna di combattere contro tutto, solo per vedere l’uomo che ama tornare a sorridere.