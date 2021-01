editato in: da

Responsabile vuol dire “abile nel dare un responso”. Il senso di responsabilità è un aspetto fondamentale in un percorso di crescita personale. Lo possiamo definire un atto d’amore e di fiducia verso se stessi, che richiede una certa quantità d’energia.

Chi non è pronto o non vuole affrontare questa fatica, ne conoscerà un’altra: quella di cercare continuamente il responsabile della situazione che si vive. Questo è uno scaricabarile che solleva se stessi dalla responsabilità che non si è capaci di assumere.

Si scarica la responsabilità sugli altri, vivendo una situazione di comodo della quale magari poi ci si lamenta. Ma gli adulti questo dovrebbero fare: essere responsabili. Che, badate bene, non vuol dire caricarsi di sensi di colpa e farsi carico dei comportamenti altrui: sugli altri non abbiamo potere, né controllo.

Responsabilità è scegliere come comportarsi. E allora come iniziare ad essere responsabili? La prima mossa è smettere di lamentarsi.

Per seguire la pillola di Mindfulness “Sii responsabile”, clicca e ascolta qui