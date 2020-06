editato in: da

“Non ho tempo di fare nulla”: quante volte avete pronunciato questa frase? E se non fosse davvero così?

Care amiche, forse è giunto il momento di capire il vero significato del tempo. Impariamo dai bambini e dagli animali, che non vivono nel presente ma nel “non tempo”. Siamo il risultato delle conseguenze dei passati che abbiamo scelto e dei futuri che immaginiamo verranno. Non vi sembra di vedere le cose diversamente, ora?

Se il presente ci va stretto, come un recinto, proviamo a rompere le barriere che lo delimitano. Usate l’immaginazione per pensare al vostro futuro, dipingetelo coi colori che volete voi: perché è proprio il futuro che condiziona il nostro presente, come sosteneva il filosofo greco Anassagora.

Il tempo non è quello dell’orologio. Viviamo oltre quelle lancette.

Siete pronte a riappropriarvi del vostro tempo? Facciamolo insieme a Vera, la nostra life coach.

Per seguire la prima pillola di Mindfulness “Sai che il tempo non esiste?”

clicca e ascolta qui