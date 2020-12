editato in: da

La resilienza è una capacità fondamentale per essere protagoniste della propria vita. In fisica si riferisce a un corpo che sottoposto a forza si flette ma non si rompe e non si spezza. In psicologia consiste nel riuscire a far fronte alle difficoltà adattarsi ai cambiamenti in modo positivo.

Possiamo reagire in modi diversi davanti a un trauma: ci si può riprendere lentamente o addirittura trascinarsi per tutta la vita le conseguenze. Al contrario c’è chi si butta tutto alle spalle il più velocemente possibile.

La verità è che gli estremi sono negativi in ogni caso. E allora mettiamo in campo la resilienza: la nostra life coach Vera ci spiega come fare.

Per seguire la pillola di Mindfulness “Resilienza”, clicca e ascolta qui