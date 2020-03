Raccontiamoci una favola al telefono. Per annullare le distanze, per sentirci più vicini

editato in: da

C’era un tempo, neanche troppo lontano, in cui ci ritrovavamo a districarci tra i mille impegni della giornata. Tra lavoro, figli e casa, quello che restava era una manciata di minuti per dedicarci alle chiacchiere con la famiglia e con i nostri bambini, poi un bacio della buonanotte e tutti a nanna.

Ora che di tempo ne abbiamo a volontà dobbiamo approfittare di questi momenti che possiamo trascorrere insieme alle persone a noi care. Possiamo stare con i nostri figli, riempirli di baci e di abbracci, giocare e colorare con loro per recuperare tutto il tempo che abbiamo speso per le altre cose. Perché se c’è una cosa che questa epidemia può insegnarci è il valore del tempo e della vicinanza, della reciprocità che impariamo ogni giorno gli uni dagli altri pur essendo così distanti.

E ce lo insegna chi, ogni giorno non smette di lasciarci solo a modo suo. È il caso dell’iniziativa Favole al telefono, che mette a disposizioni di tutti i racconti più belli del mondo fiabesco attraverso una linea telefonica.

L’idea è nata dall’associazione friuliana Onlus Damatrà di Udine che ha preso spunto da Gianni Rodari. Lo scrittore infatti quando si trovava lontano da casa, per sentirsi più vicino a sua figlia la telefonava e le raccontava una favola.

Un’idea dolcissima, ripresa ai tempi del Coronavirus, che ci fa sentire gli uni vicino agli altri, nonostante le distanze fisiche. In questi giorni inoltre molte mamme sono a casa con i propri bambini e tra le tante attività da svolgere insieme ecco che si colloca anche l’iniziativa Favole al telefono. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti, ma è necessario prenotare la propria fiaba al numero 3474492414.

L’iniziativa ha aperto la strada ad altri progetti simili impegnati ad annullare le distanze e a restituire un po’ di leggerezza ai bambini. È il caso dell’Associazione Campsirago Residenza che propone un’originale lettura delle Favole al telefono di Gianni Rodari. Anche Fabiolandia, la libreria itinerante di Fabiola Argenta ha messo a disposizione gratuitamente la possibilità di prenotare “una favola al telefono con Fabi Babà”.

E ancora l’Arcolaio propone fiabe per bambini e ragazzi a 0 a 99 anni, perché non c’è limite ai sogni e alla speranza, mentre la biblioteca comunale di Vimodrone Lea Garofalo ogni giorno sulla pagina Facebook pubblica una video lettura per i più piccoli. Diversa, ma altrettanto speciale è l’iniziativa dei giovani volontari dell’oratorio San Luigi di Binaso che proprio attraverso il telefono si impegnano ogni giorno a fare una telefonata agli anziani per tenergli compagnia durante l’emergenza del Coronavirus.

Iniziative che non lasciano alcun dubbio su quanto il cuore degli italiani sia grande e puro. Solo unendoci in questo modo, tutto andrà bene.