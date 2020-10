Questa foto è un inno alla speranza. E noi vogliamo crederci

editato in: da

#TuttoAndràBene, ce lo dicono i nostri figli

“Questo bambino era il secondo di una coppia di gemelli il cui parto è avvenuto un paio di settimane fa – ha dichiarato a GulfNews Cheaib, un ginecologo libanese di 42 anni – Il padre, soddisfatto e felice, mi stava fotografando mentre tenevo in braccio i bambini. Il secondo ha cercato di strapparmi la mascherina e il papà ha sentito il bisogno di catturare questo momento”.

Una foto meravigliosa e piena di significato. A suggerirlo è proprio il dottor Cheaib che ha scritto su Instagram: “Vogliamo tutti un segno del fatto che presto toglieremo le mascherine”.

Sì, lo vogliamo tutti, in tutto il mondo, con tutto il cuore. Esattamente come qualche mese fa, quando ci siamo aggrappati alle foto dei nostri bambini che – chiusi in casa – avevano riempito l’Italia di arcobaleni. Un unico coro, da Nord a Sud, per dire #tuttoandràbene.