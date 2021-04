Quali sono realmente i miei valori

editato in: da

Cosa racchiudono i valori? Principi, guide che possono orientarci e motivarci mentre compiamo i nostri passi, diventando vere e proprie attitudini che sottendono e regolano i nostri comportamenti, indicandoci ciò che è giusto ciò che è sbagliato e rivelandoci le nostre priorità. I valori danno indicazioni sulla persona che siamo diventate e che desideriamo essere. Allora, cerchiamo di comprendere bene che cosa sono realmente e da dove vengono generati.

Determinate mancanze subite da piccoli hanno sviluppato in noi dei bisogni e sono proprio questi a dare vita ai nostri valori, in altri termini ciò che è importante per noi, affinché quei bisogni siano soddisfatti. Tuttavia questi valori sono una nominalizzazione, ovvero siamo noi stessi a dare caratterizzazione a quello specifico valore, che nel nome può essere uguale a quello espresso da qualsiasi altra persona, ma declinato nei suoi aspetti specifici, può risultare molto spesso diverso da soggetto a soggetto.

Prendiamo ad esempio il valore amicizia. Per me potrebbe significare disponibilità a 360 gradi nei confronti dell’altro; per il mio amico, invece, pur avendo lo stesso valore, potrebbe significare non voler mai recare disturbo alla persona amica. Cosa potrebbe accadere? Semplice, che la nostra amicizia potrebbe venire meno se io lo coinvolgessi in una mia condizione di urgenza, ad esempio alle 3.00 di notte, chiedendogli di venire ad aiutarmi. Approfondiamo questo tema insieme alla nostra lifecoach Vera.

