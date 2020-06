Prenditi cura di te: tutti gli appuntamenti

editato in: da

Ciao amiche, e ben trovate a Prenditi cura di te – Pillole di mindfulness alla ricerca di una piccola, quotidiana felicità, l’appuntamento che DiLei ha pensato per tutte le donne che, come voi, vogliono regalarsi un momento di crescita“tutto per sé.

In questo percorso ci seguirà Vera, la nostra una life coach, che – puntata dopo puntata – ci aiuterò a riscoprire e valorizzare la nostra forza interiore.

Ecco tutti gli appuntamenti. Non perdeteli, su DiLei e su Spreaker.

Giovedì 4 giugno – Sai che il tempo non esiste

Giovedì 11 giugno – Essere nell’adesso

Giovedì 18 giugno – Meditare

Giovedì 25 giugno – Gestione del tempo: meditazione pratica

Giovedì 2 luglio – I pensieri diventano cose

Giovedì 9 luglio – Le parole sono energia

Giovedì 16 luglio – Tu sai ascoltare

Giovedì 23 luglio – Comunicazione non verbale

Giovedì 30 luglio – Cresci con l’arte della tolleranza