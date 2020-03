La preghiera di Bergamo diventata della Lombardia tutta

editato in: da

“A Bergamo impari fin da piccolo che: “Non ce la faccio” – non si può dire. “Non ci riesco”- non esiste. “Sono stanco”- non è mai abbastanza.” Così esordisce una poesia anonima che celebra la forza di Bergamo e della Lombardia intera.

Perché la città e i suoi abitanti sono nella morsa più stretta del virus. Si sono un po’ piegati, forse ammaccati ma non si spezzano, ora e mai. E così nella distanza forzata e nella paura, che si tenta ogni giorno di sconfiggere con la speranza, i bergamaschi si uniscono attraverso in un inno di forza nei confronti della città che non può mollare, non deve farlo.

Come non deve farlo la Lombardia e l’Italia intera. Perché andrà tutto bene e solo continuando a lottare possiamo riuscirci, perché le parole “non ci riesco” e “non ce la faccio”, non si possono dire e neanche pensare.

Questo è quello che dice la splendida poesia dedicata a Bergamo e condivisa da tutti i bergamaschi nelle ultime ore. L’autore, al momento anonimo, racconta di una città fatta a pezzi ma che non molla e che pur silenziosa, continua la sua battaglia.

“Piange la mia Bergamo. Senza far rumore, per non disturbare. Giace a terra, fatta a pezzi da un nemico vigliacco subdolo, che non si fa vedere. Gli occhi sono bassi, tristi e pieni di paura. Ci sono solo ambulanze e silenzio”.

Lo scenario certo non può essere descritto in altro modo perché la quotidianità della città purtroppo è stata portata via bruscamente da un nemico che non ha neanche chiesto il permesso prima di entrare nella vita delle persone.

Ma le parole dell’autore di questa poesia ci raccontano tutta la forza dei bergamaschi che ammette “i bergamaschi quelli veri, sono polentoni…Sì perché la polenta li rappresenta. Ruvida, dura e fredda fuori, tenera e avvolgente dentro, non ti delude mai”. Poi quelle parole si trasformano in un ultimo grido d’amore e di speranza “Bergamo non ti posso abbracciare, ma tu non mollare proprio adesso. Ricordi? ”Non ce la faccio”- non si può dire. ”Non riesco” – non esiste ”Sono stanco” – non è mai abbastanza.”

E no, Bergamo, Lombardia e Italia intera davvero non dobbiamo fermarci, non possiamo farlo. Perché la vita ci appartiene, oggi più che mai e solo lottando uniti ce la faremo. Perché tutto andrà bene.