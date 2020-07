Le parole diventano energia

editato in: da

Le parole sono importanti. Importante è anche il modo in cui si dicono le cose. Pensate a quante incomprensioni possono nascere tra due persone (amiche, partner, colleghi) a causa di una comunicazione poco fluida. O alle forti emozioni, sia positive che negative, che possono generare semplici parole: renderci felicissime o gettarci nello sconforto.

Vi diciamo questo per introdurvi nel mondo del linguaggio, linguaggio inteso come “magia” in grado di incantare se stessi e gli altri.

Come i pensieri, anche le parole sono energia. Ce lo insegnano ai mantra, suoni di potenza che generano vibrazioni “magiche”.

Non stupitevi quindi se vi diciamo che creiamo la nostra realtà mentre parliamo. Lo sapevate che la parola abracadabra significa proprio “io creo da come parlo”? Riappropriamoci del potere delle parole.

