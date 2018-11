Il papà malato di SLA che ha regalato un calendario alla figlioletta

editato in: da

Non è vero che la forza di volontà può spingere a fare qualsiasi cosa, ma di certo può aiutare a non buttarsi giù e a vivere al meglio la propria vita.

Soprattutto se sei papà di una bellissima bimba di due anni e mezzo che è il centro della tua vita. Ivan Cottini è un modello e ballerino di 34 anni che vive nelle Marche ed è diventato noto purtroppo per un triste motivo: è il primo malato al mondo della forma più aggressiva di sclerosi multipla. Quest’ultima è una malattia terribile, degenerativa e per la quale non esiste una cura. E il ceppo che ha attaccato Ivan è il più terribile tra tutti. Una notizia questa, che avrebbe buttato giù chiunque. Ma non lui, che trova la forza di andare avanti e fare ciò che ama grazie a Viola, la sua bellissima bambina di due anni e mezzo. «La danza è la mia cura. Ogni giorno, dopo le terapie mediche mattutine, al pomeriggio mi alleno con l’aiuto di Viola. È lei la mia personal trainer».

Ed è proprio per sua figlia Viola che Ivan ha deciso di realizzare un calendario che li ritrae insieme per dodici mesi, felici e sorridenti come se la malattia non esistesse. E per questi scatti Ivan è riuscito a fare una cosa che i medici non ritenevano fosse possibile: alzarsi dalla carrozzina e prendere per mano sua figlia. Una cosa che ogni papà dovrebbe essere in grado di poter fare ma che, purtroppo, è molto difficile nel caso di Ivan. Che non ha voluto rinunciare ed è stato così tenace da sfidare la malattia per riuscire nel suo intento.

Ivan Cottini è un personaggio noto a tutti in Italia. Nonostante la sclerosi multipla, non ha mai smesso di lottare e vivere la sua vita. Non si è fatto cogliere dallo sconforto e ha deciso di superare ogni giorno nuove sfide. Ha corso la maratona per Telethon, ha combattuto sul ring in carrozzina, ha sfidato ai rigori il calciatore Massimo Ambrosini. E l’ultima danza l’ha fatta per la sua piccola Viola, creando per lei questo calendario. Perché nemmeno la sclerosi può nulla contro l’amore di un padre per la sua bambina.