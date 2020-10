Operazione Tanzania, un aiuto concreto a chi ne ha bisogno

editato in: da

A Villasanta, un paese in provincia di Monza, opera un gruppo di volontari. Fanno parte della onlus Operazione Tanzania Villasanta 2. Sono persone profondamente legato ai Padri e alle suore Missionarie della Consolata, che grazie ai contributi raccolti con offerte e iniziative varie (mercatini, tombolata, festival musicali) realizzano microprogetti nel cuore dell’Africa.

Il primo lavoro in Africa risale al 1993 ed è stata la costruzione, in località Kimbiji, di una struttura chiamata “Villasanta 2“. Il progetto proposto dal loro fondatore, Padre Dino Beretta, comprendeva la costruzione di una Chiesa con campanile, un mulino per la macina del grano, un pozzo dal quale sgorga un’ottima acqua e un fabbricato ad uso asilo e abitazione dei Padri Missionari. Grazie a questi interventi Kimbiji ha acquistato importanza ed è stata preparata a diventare una missione autonoma, tanto che nel maggio 2009 le Autorità Ecclesiastiche l’hanno ufficialmente riconosciuta 57° parrocchia della Diocesi di Dar Es Salaam e affidata alle cure di un Padre della Consolata.

In seguito, a Mgongo è stata costruita una casa per i ragazzi di strada; a Ciosi è stato scavato un pozzo e a Tosamaganga è stato ristrutturato completamente un orfanotrofio che dà la possibilità ai bambini ospitati di crescere in modo sano e in un ambiente familiare che li faccia sentire protetti e amati.

Dal 2002 al 2008 l’associazione ha collaborato alla ristrutturazione dell’Ospedale di Ikonda, costruendo i seguenti reparti: pronto soccorso, radiologia, ginecologia, pediatria, due sale operatorie, un laboratorio di analisi e un reparto per l’assistenza e la cura dei malati di AIDS che vogliono sottoporsi alla terapia Anti Retro-Virale. Tutti i reparti sono completamente attrezzati per offrire un’assistenza ottimale.

Nel 2009 è iniziato un nuovo progetto chiamato “Acqua e Luce” per la scuola dei poveri di Ilamba, una struttura che ospita 130 bambini e 130 ragazzi, quasi tutti orfani di genitori morti di AIDS. Qui sono riusciti ad attivare un pozzo e a realizzare un impianto elettrico. Oggi grazie al contributo delle donazioni la onlus continua il suo progetto con:

– acquisto di latte in polvere per il dispensario di Mbagala, da distribuire alle mamme affette da AIDS che non possono allattare;

– aiuto economico all’orfanotrofio Casa della Gioia di Iringa;

– invio finanziamenti all’Allamano Center che cura i bambini e le mamme affette dal virus H.I.V;

– scuola dei poveri Ilanba Kilolo;

– assistenza economica alle famiglie povere delle missioni;

– perforazione di pozzi per l’acqua (a oggi 8 pozzi in funzione)

L’operazione Tanzania è molto vicina anche alla musica. Infatti, ogni anno dal 1990 organizza uno spettacolo canoro nella piazza di Villasanta per sensibilizzare le persone alla causa e per raccogliere donazioni. Il contest canoro si chiama “Arcobaleno di Voci” e si tiene nel mese di giugno.

Con l’arrivo del Covid non si è potuta svolgere questa manifestazione e quindi per questo Natale si è pensato di essere vicino alla musica con un progetto in collaborazione con il cantante indipendente Cioko Alessandro. Il 7 novembre 2020 uscirà negli store digitali italiani e stranieri una canzone scritta per i bambini dell’Africa correlato da un videoclip che racconta in immagini il lavoro di questa associazione. Il ricavato di download e visualizzazioni andrà totalmente all’associazione. Il progetto musicale si chiama “Oltre il Silenzio” (il video lo potetevedere qui) ed è una campagna di sensibilizzazione per raccogliere fondi e far conoscere l’opera della onlus in tutto il mondo.

Potete inviare delle offerte intestate a: Associazione Operazione Tanzania “Villasanta2” onlus a questi indirizzi:

– CONTO CORRENTE POSTALE n.2129220

– CONTO CORRENTE BANCARIO Banca Monte dei Paschi di Siena

IBAN: IT22U0103034050000001081658