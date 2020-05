NeverStopLearning: il Coronavirus non ferma la nostra voglia di imparare

editato in: da

L’emergenza Covid-19 ha portato – come ben sappiamo – alla chiusura delle scuole italiane e ad un’enorme accelerazione del processo di didattica a distanza. In questo periodo così particolare per i nostri ragazzi, Intesa Sanpaolo ha lanciato l’iniziativa #NeverStopLearning, per dare la possibilità a tutti di tenersi in allenamento con lo studio.

E quando diciamo tutti, stiamo parlando davvero di tutti: dalla scuola primaria alle Università! Questo perché la voglia di imparare non si deve e non si vuole mai fermare, neanche durante una situazione senza precedenti come quella che stiamo vivendo.

L’iniziativa è rivolta ai giovani e ha l’intento di andare incontro a tutte le famiglie italiane, a prescindere che siano o meno clienti della banca, offrendo l’accesso gratuito per la durata di 3 mesi a Redooc.com, la più che nota piattaforma di didattica digitale per scuole e famiglie, fruibile via smartphone, tablet e computer. Per partecipare a #NeverStopLearning è sufficiente accedere a questo link e seguire le istruizioni.

Tantissimi sono i contenuti offerti dalla piattaforma, alcune relativi a materie come matematica, italiano, fisica, altri pensati ad hoc per i DSA, oltre ad un valido supporto per coloro che devono preparare le prove Invalsi. Redooc mette a disposizione ben 5.000 video lezioni e 75.000 esercizi interattivi strutturati in base a modalità di apprendimento semplici, efficaci e coinvolgenti, con punteggi, classifiche, avatar, giochi e gare online.

Che dire…buono studio e #NeverStopLearning!