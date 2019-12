A Milano arriva il panettone sospeso. L’iniziativa solidale per Natale

editato in: da

Un’altra iniziativa tutta nostrana che ci rende orgogliosi di essere italiani. Quest’anno a Natale il panettone diventa sospeso per un gesto di solidarietà in un clima di festa.

Siamo a Milano, è qui che nell’ambito delle iniziative dedicate alle famiglie meno fortunate, che è nata l’idea del panettone sospeso. Dal 7 al 22 Dicembre sarà possibile infatti acquistare un panettone in una delle tante pasticcerie della città che hanno aderito con entusiasmo al progetto.

Ogni persona potrà recarsi in questi luoghi e acquistare un panettone che verrà poi donato alle famiglie meno agiate per consentire, anche a loro, di vivere e respirare la magia del Natale a tutto tondo.

Il dormitorio Casa Jannacci è stato scelto come destinatario di questa raccolta benefica; acquistando quindi un panettone artigianale, presso le pasticcerie aderenti all’iniziativa, arriverà un dono per Natale ai meno fortunati.

Dopo il caffè di Napoli simbolo della tradizione partenopea e il giocattolo sospeso, pensato per mettere un dono sotto l’albero anche a bambini meno facoltosi, è arrivata anche l’iniziativa dedicata al cibo. Il panettone, in particolare, è il simbolo per eccellenza della nostra tradizione gastronomica, questo dolce infatti non manca mai durante il periodo di feste sulle tavole degli italiani.

Con gli anni, inoltre, questo dolce è diventato emblema del Natale e della condivisione, evocativo dei momenti più belli da trascorrere con i familiari e gli affetti più cari.

Proprio partendo da questa consapevolezza è nata l’Associazione Panettone Sospeso ETS, perché vivere la magia del Natale è un diritto e dovere di tutti.

L’organizzazione no profit è nata effettivamente per raccogliere e donare i panettoni alle persone in stato di indigenza nella città di Milano per consentire loro di celebrare il Natale con il dolce tipico della tradizione.

L’associazione ha raggruppato le migliori pasticcerie milanesi all’interno delle quali, chiunque, può recarsi e lasciare un panettone già pagato a chi non ha la possibilità di acquistarlo e portarlo in tavola.

Ad appoggiare e sponsorizzare l’iniziativa anche il sindaco di Milano Beppe Sala che, attraverso i suoi profili social, ha invitato tutti i milanesi ad aprire il loro cuore e donare un panettone ai meno fortunati.