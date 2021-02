editato in: da

Non vi servirà molto tempo: basteranno 10 minuti. In questa manciata di minuti la nostra lifecoach vera ci accompagnerà in una meditazione guidata. Come iniziare? Mettendovi in una posizione comoda: sedute, con la schiena dritta, o sdraiate, insomma come preferite. Chiudete gli occhi e ascoltate la voce di Vera. Lasciatevi andare.

Meditare ci permette di osservare i pensieri da fuori, come se fossero nuvole in cielo. Serve porre attenzione al respiro, ispirare, espirare, e lasciarvi pervadere da una sensazione di leggerezza che prenderà spazio in tutto il vostro corpo. Lasciatevi avvolgere dall’energia positiva, di positività ce n’è sempre bisogno.

Guardate dissolversi preoccupazioni, errori, ringraziate il vostro passato e scrivete una nuova pagina bianca. Pronte?

Per seguire la pillola di Mindfulness “Meditazione pratica”, clicca e ascolta qui