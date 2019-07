Matrimonio ultracentenario: la storia d’amore che non conosce limiti

editato in: da

L’amore non ha limite alcuno, lo dimostra la storia del matrimonio ultra centenario che ha emozionato il web e non solo.

I protagonisti sono Phyllis e John Cook, una dolcissima coppia di novelli sposi che ha deciso di coronare il sogno d’amore con il matrimonio. Quello che questa storia ha di speciale, sta nel fatto che i due, hanno rispettivamente 103 e 100 anni.

L’amore non ha età, né barriere e frontiere, questa storia dimostra che è possibile incontrare la propria anima gemella in qualsiasi momento della vita.

Molte persone, passano la loro esistenza con la convinzione che l’amore non arriverà mai, rassegnandosi a quel destino apparentemente così crudele. La verità è che, come questo evento insegna, non si può pianificare né prevedere l’incontro con chi trascorrerà con noi, il resto dei giorni.

La storia dell’unione di queste due persone, è iniziata a Sylvania, in Ohio, dove entrambi vivono: le loro strade si sono incontrare soltanto di recente, ma è stato amore a prima vista.

Dopo un primo periodo di frequentazione, la coppia ha ufficializzato il fidanzamento e dopo un anno ha deciso di convolare a nozze. L’incontro, che ha cambiato per sempre le loro vite, è avvenuto nella casa di riposo dove entrambi risiedono: il colpo di fulmine è stato istantaneo.

Dal loro primo incontro, non si sono mai più separati: le giornate, per Phyllis e John, trascorrono tra lunghe conversazioni, gite fuori porta, passeggiate e risate, sempre in due.

Jhon è un veterano della seconda guerra mondiale, mentre sua moglie, 103 anni, è nata nella West Virginia. La coppia è più affiatata che mai: nonostante l’età avanzata infatti, i due sposi si mostrano felici e spensierati, come dimostrano le fotografie pubblicate dalla casa di risposo dove entrambi vivono.

Come qualsiasi altra persona che ha appena compiuto un passo così importante, come quello del matrimonio, Phyllis e John, si mostrano al mondo gioiosi e innamorati.

Questa emozionante storia, dimostra ancora una volta che l’amore è sempre paziente e mai scontato e che quando arriva, nulla e nessuno può impedire che venga vissuto nella maniera più bella e speciale che conosciamo.